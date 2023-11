Einsatz für Frieden ist ein wichtiges Ziel

Ortsvorsteher Manfred Gnann hat in seiner Ansprache über Schicksale von Gefallenen und Vermissten der beiden Weltkriege aus Oberessendorf berichtet. Die Hoffnung der Kriegsteilnehmer auf eine gesunde und schnelle Rückkehr in die Heimat wurde leider bei den meisten nicht erfüllt. Alleine in Oberessendorf mussten nach dem Ersten Weltkrieg 44 Namen gefallener Soldaten in den Obelisk aus rotem Sandstein eingraviert werden. Seit 33 Jahren wird am Christkönigssonntag in Oberessendorf an die Gefallenen und Opfer der beiden Weltkriege erinnert.

Pfarrer Max Wiest erinnerte in der Kirche an die Gefallenen und Vermissten der Weltkriege. Gerade für die jungen Menschen sei der Einsatz für den Frieden und die Verständigung der Völker ein wichtiges Ziel, sagte Wiest. Die Reservistenkameradschaft Laupertshausen mit Vorstand Peter Müller führte die Ehrenwache und Kranzniederlegung am Kriegerdenkmal durch. Die musikalische Umrahmung übernahmen die Musikkapelle Oberessendorf unter der Leitung von Florian Graf und der Kirchenchor unter dem Dirigat von Elke Kreck übernommen.

Vorstand Manfred Lämmle freute sich über die zahlreichen Besucher beim Gedenkgottesdienst und beim Frühschoppen im Dorfgemeinschaftshaus gefreut. Das zeige die Verbundenheit zur Kyffhäuserkameradschaft Eberhardzell-Oberessendorf. Beim Frühschoppen referierte Landrat Mario Glaser über 50 Jahre Landkreis Biberach und die aktuellen Herausforderungen. Die Zukunftsaussichten seien hervorragend. Allerdings gebe es bei den Unternehmen gerade eine Zurückhaltung bei den Investitionen. Die politischen Vorgaben und der Fachkräftemangel bremsten die Entwicklung in Deutschland. Dabei könnten Kindergärten, Dorfgemeinschaftshäuser, Feuerwehrhäuser und andere öffentliche Einrichtungen nur mit einem hohen Gewerbesteueraufkommen finanziert werden. Glaser lobte das gute Miteinander der Kommunen mit dem Landkreis bei der Flüchtlingsunterbringung. 180 Flüchtlinge kämen monatlich im Kreis Biberach an. Von den im Jahr 2015 Geflüchteten seien inzwischen 78 % in einem Arbeitsverhältnis und nicht mehr auf Sozialhilfe angewiesen.

Bürgermeister Guntram Grabherr dankte der Dorfgemeinschaft Oberessendorf und dem Vorstand Lämmle für die Organisation der Gedenkveranstaltung. Die anwesenden Gründungsmitglieder vom Kyffhäuserfrühschoppen Gerhard Schust, Diakon Wolfgang Mast und Alois Schmid hob Grabherr besonders hervor.