Eindrucksvolle Einstimmung in die Karwoche

Am vergangenen Palmsonntag erlebte die Gemeinde von Mittelbuch ein besonderes Highlight, das die Herzen der Gläubigen erwärmte und die Vorfreude auf das Osterfest weckte. Unter wolkigem Himmel versammelten sich die Mittelbucher in großer Zahl vor der Turnhalle, um den Beginn der Heiligen Woche zu feiern.

Der Tag begann mit einem beeindruckende Anblick: Trotz des kühlen Wetters war der Weg von der Turnhalle bis zur Kirche voller bunter Palmen, unzähliger Kinder, Eltern, Großeltern und Gemeindemitglieder. Die prächtigen Palmen mit ihren stolzen Trägern verliehen dem eisigen Morgen ein festliches Flair und ließen Vorfreude aufkommen. Besonders die Kinder strahlten vor Freude, als sie ihre mit grünen Zweigen geschmückten Palmen in die Höhe hielten und stolz den Weg zur Kirche beschritten.

Im voll besetzten Gotteshaus fand eine wunderschöne Wort-Gottes-Feier statt, die von den Wortgottesdienstleitern und den Erstkommunionkindern vorbereitet worden war. Die Gläubigen lauschten der Geschichte des Leidensweg Jesu, welche von den Kommunionkindern mit einer bildlichen Darstellung umrahmt wurde.

Nicht nur in der Kirche, sondern auch auf den Straßen von Mittelbuch war die Freude über den Palmsonntag spürbar. Zahlreiche Helfer Besonders die Kinder strahlten vor Freude, als sie ihre mit Zweigen geschmückten Palmen in die Höhe hielten und stolz an der Feier teilnahmen. Zahlreiche Helfer hatten sich am traditionellen Palmenbinden beteiligt und so zum Gelingen dieses Festes beigetragen. Gemeinsam wurde so ein wunderschönes Erlebnis für die gesamte Gemeinde geschaffen und mal wieder wurde deutlich, dass Zusammenhalt und Engagement ihre Wirkung nicht verfehlten.

Der Palmsonntag in Mittelbuch war nicht nur eine Feier des Glaubens, sondern auch ein Fest der Gemeinschaft und des Miteinanders.

Alle kleinen und größeren Palmträger freuten sich am Ende des Gottesdienstes über eine leckere Palmbrezel. Ein herzliches Dankeschön allen Helfern, die zum Gelingen dieser schönen Einstimmung in die Karwoche und diesem wunderschönen „Bild“ beigetragen.