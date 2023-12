Ein wundervolles Jahreskonzert in Tannheim

Am Samstag, 16. Dezember, hat der Musikverein Tannheim bei seinem Jahreskonzert zahlreiche Besucher in seinen Bann gezogen. Den Auftakt des Konzertabends übernahm die Jugendkapelle Illertal-Rottal unter der Leitung von Theresa Erb und Tobias Kohler. Mit den Stücken „Checkpoint“ und „Reflections“ stimmten sie auf den Konzertabend ein. Nach der Zugabe „Mary's Boy Child“ traten die Musikerinnen und Musiker des Musikvereins Tannheim auf die Bühne. Zusammen mit ihrem Dirigenten Kurt Graf wurde das Publikum mit Stücken wie „Festival Flourish“, „The Lion King“ und „Into The Raging River“ bestens unterhalten. Besonders gefreut hat uns das Solo von Max Graf am Schlagzeug mit dem Stück „Concerto for Drum Set and Concert Band“.

Auch in diesem Jahr konnten wir einige Musikerinnen und Musiker für ihre aktive Mitgliedschaft ehren. Markus Bitterwolf vom Blasmusikkreisverband Biberach konnte fünf Musikerinnen und Musikern die bronzene Ehrennadel für 10 Jahre Engagement im Verein anheften: Jakob Graf, Michael Rehm, Moritz Resch, Leonie Stützle und Sebastian Stützle.

Mit der Ehrennadel in Silber für 20 Jahre aktive Mitgliedschaft wurde Florian Müller ausgezeichnet. Für stolze 30 Jahre aktive Mitgliedschaft im Verein erhielten Florian Anders, Susanne Habres, Heike Häberle und Oliver Kopf eine Urkunde und die Ehrennadel in Gold. Heike Traub wurde mit der Fördermedaille in Bronze für ihr langjähriges und hoffentlich anhaltendes Engagement in der Vorstandschaft gewürdigt.

Mit der Zugabe „Petersburger Schlittenfahrt“ verabschiedete sich der Musikverein vom Publikum und ließ den Abend ausklingen.

Wir möchten uns herzlich bei allen Besucherinnen und Besucher für Ihr Kommen und die Unterstützung unseres Vereins bedanken. Bis nächstes Jahr!