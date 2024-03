Ein weiteres Wochenende voller Jugendspieltage beim TSV

Am Samstag, 16. März, fanden verschiedene Jugendspieltage für die Mannschaften des TSV Laupheim Abteilung Volleyball statt. Die U13 weiblich mussten sich leider in allen vier Spielen geschlagen geben, konnten aber durch die Spielpraxis viele Erfahrungen sammeln und bereits in zwei von vier Spielen gut mithalten. Erfolgreicher zeigten sich die U17 männlich und konnten sich ein Unentschieden gegen Unterkirchberg sichern. Beide anderen Spielen gingen aufgrund fehlender Konzentration und Kraft an die gegnerischen Mannschaften. Die U17 weiblich 2 des TSV Laupheim konnten sich einen Sieg gegen die SG Muttensweiler-Ingoldingen sichern, sie zeigten sich in diesem Spiel stark überlegen und konzentriert. Gegen Isny wurde der erste Satz durch starke Aufschläge gewonnen, leider konnte im zweiten Satz daran nicht angeknüpft werden und das Spiel endete mit 1:1. Geschlagen geben mussten sich die U17 weiblich 2 gegen die Gegnerinnen aus Holzschwang.

Um den Jugendpokal ging es am selbigen Samstag bei den U20 weiblich. Hier konnten sich die Volleyballerinnen des TSV Laupheim für die dritte Hauptrunde qualifizieren, nachdem sie die ersten Spiele gegen SC Weiler/Fils, MTG Wangen und TSG Eislingen gewinnen konnten. Im Finale des Spieltages mussten sich die TSV Laupheimerinnen gegen die TSG Eislingen knapp geschlagen geben.

Am Sonntag, den 17.03.24, folgte noch der Jugendspieltag der U15 weiblich. In allen drei Spielen zeigten sich die Gegnerinnen klar überlegen und deutlich erfahrener. Die jungen Volleyballerinnen des TSV Laupheim kämpften trotzdem um ihre Punkte und sammelten hier wertvolle Erfahrungen für anstehende Spieltage.