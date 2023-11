Ein Urgestein der Burgrieder Blasmusik geht in den Ruhestand

„Ehre, wem Ehre gebührt“. Getreu dieser Redewendung ist dem langjährigen Blasmusiker an der Trompete, Alois Stehle, eine wohlverdiente Anerkennung und Wertschätzung zuteil geworden: Für die beispielhafte aktive Tätigkeit ernannten die Burgrieder Dorfmusikanten ihren treuen und pflichtbewussten Kameraden zum „Ehrenmusiker“.

Der Manager des Musikensembles, überwiegend mit ehemaligen Musikerinnen und Musiker des örtlichen MV Burgrieden besetzt, Markus Baur, dankte dem aus gesundheitlichen Gründen ausscheidenden Alois Stehle für seine „vorbildliche Förderung des Vereinslebens und seines beispielhaften Engagements für die Blasmusik im Allgemeinen und für die Dorfmusikanten im Besonderen. Mit Alois verlieren wir nicht nur einen Trompeter, sondern auch einen außergewöhnlichen Musikkameraden.“

Diese Auszeichnung, auch in Form eines Ehrenbriefs, wurde nach den Worten Baurs vorher noch keinem Musiker der Kapelle zuteil. Bei aller Dankbarkeit mischte sich aber auch Wehmut in die Verabschiedungszeremonie, denn das Ausscheiden aus den aktiver Reihen der Dorfmusiker reißt nach den Worten von Markus Baur ein schmerzliches Loch in das Ensemble mit Dirigent Wolfgang Spada.

Unter seiner Leitung eröffneten die Kameraden das musikalische Ständchen mit dem trefflichen Titel, „Blumengrüße“. Vor weiteren beliebten Musikstücken überreichte der Laudator dem völlig überraschten und allseits geschätzten Musikkameraden ein Foto der Kapelle zur Erinnerung an die schöne gemeinsame Zeit. Natürlich ließ man in angeregten Gesprächen im Brunnencafé des Wohnparks Burgrieden so manchen musikalischen Erfolg seit Bestehen der Dorfmusikanten nochmals aufleben.