Ein unvergesslicher Abschied

Die Abschlussfeier an der Münsterschule in Zwiefalten begann feierlich mit einem Einzug der Abschlussschüler. Unter dem Motto „Wir konnten uns nicht einigen“ versammelten sich Schüler, Lehrer, Eltern und Ehrengäste, um das Ende eines weiteren erfolgreichen Schuljahres gebührend zu feiern.

Schulleiter Manuel Kiner eröffnete die Veranstaltung mit einer inspirierenden Ansprache über das Glück. Er betonte die Bedeutung von Einsatz, Engagement und positiver Einstellung für Erfolg und Zufriedenheit im Leben. Kiner ermutigte die Abschlussschüler, ihren individuellen Weg zum Glück zu finden und ihr Potenzial voll auszuschöpfen. Das Schulorchester sorgte mit einer beeindruckenden musikalischen Darbietung für Begeisterung und Feierlichkeit im Saal.

Frau Bürgermeisterin Hepp würdigte in ihrem Grußwort die Leistungen der Schüler und dankte ihnen für ihren Einsatz während der Schulzeit. Sie betonte die Bedeutung einer fundierten schulischen Ausbildung für die Zukunft und ermutigte die Absolventen, ihre Träume zu verfolgen und stolz auf ihre Erfolge zu sein.

Ein Höhepunkt der Veranstaltung war die außergewöhnliche Ansprache des Klassenlehrers Herrn Epple in Form eines mitreißenden Gedichts. Mit emotionalen und weisen Worten erinnerte er die Anwesenden an die gemeinsamen Erlebnisse, Erfolge und Herausforderungen während der Schulzeit.

Die feierliche Übergabe der Zeugnisse erfolgte unter tosendem Applaus. Der Gesamtdurchschnitt der Zeugnisse erreichte beeindruckende 2,2, begleitet von sieben Belobigungen und neun Preisen. Strahlende Gesichter und stolze Eltern zeugten von den erreichten Zielen und dem Abschluss einer bedeutenden Etappe im Leben der Schülerinnen und Schüler.

Die Elternvertreter nutzten ebenfalls die Gelegenheit, den Absolventen herzliche Grußworte zu übermitteln und ihren Dank für die engagierte Unterstützung auszusprechen. Die Abschlussfeier bot auch ein unterhaltsames Programm mit verschiedenen von den Schülern vorbereiteten Spielen und dem begeisternden Auftritt der Schulband.

Die Abschlussfeier an der Realschule war zweifellos ein unvergessliches Ereignis, das den Abschied gebührend würdigte. Inspirierende Ansprachen, emotionaler Rückblick und eine festliche Atmosphäre begleiteten die Abschlussschüler auf ihrem Weg in die Zukunft, während die Erinnerungen an diese Feier sie auf ihrem weiteren Lebensweg begleiten werden.