Die Sonne strahlt über dem idyllischen Ort Schemmerhofen und im „Tagestreff“ herrscht reges Treiben. Hier verbringen Pflegebedürftige den Tag in Gesellschaft, nutzen verschiedene Angebote und erhalten Betreuung - eine willkommene Entlastung für viele pflegende Angehörige.

Wir treffen die Familie Meier, die sich für den Tagestreff entschieden hat, um ihre Erfahrungen zu teilen. Frau Meier erzählt: „Wir haben uns für die Seniorentagespflege entschieden, da die Pflege unseres Angehörigen zu Hause immer anstrengender wurde. Wir brauchten dringend eine Pause, um wieder Kraft zu tanken.“

Herr Meier fügt hinzu: „Die Seniorentagespflege hat sich als echte Entlastung erwiesen. Unser Vater verbringt den Tag in Gesellschaft und kann verschiedene Angebote nutzen. Wir als pflegende Angehörige haben endlich wieder Zeit für uns und können uns erholen. Es ist eine Win-Win-Situation für alle.“

Die Seniorentagespflege bietet eine gute Alternative zur vollstationären Pflege. Die Möglichkeit, weiterhin zu Hause zu wohnen und gleichzeitig tagsüber betreut zu werden, ist für viele Familien ein großer Vorteil. Zudem wird die Seniorentagespflege von der Pflegeversicherung finanziert, was für die Familie Meier besonders wichtig ist.

„Wir sind sehr zufrieden mit der Entscheidung für die Seniorentagespflege und würden sie jedem empfehlen, der Unterstützung bei der Pflege zu Hause braucht. Es ist eine gute Möglichkeit, Angehörige zu entlasten und Pflegebedürftigen eine abwechslungsreiche Tagesstruktur zu bieten“, betont Herr Meier.

Die Seniorentagespflege im „Tagestreff“ in Schemmerhofen, sowie in den Ortschaften Birkenhard und Hochdorf, ermöglicht Familien wie den Meiers eine dringend benötigte Auszeit, während ihre Angehörigen in guten Händen sind. Ein Tag in der Seniorentagespflege ist nicht nur Entlastung für die Pflegenden, sondern auch eine Chance auf Gemeinschaft und neue Erlebnisse für die Pflegebedürftigen.