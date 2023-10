Ein Tag auf dem Kutschbock

An zwei Wochenenden bot der Reit- und Fahrverein Reinstetten einen einzigartigen Kutschen-Fahrkurs an, der Anfängern und auch Fortgeschrittenen die Möglichkeit bot, die Kunst des Kutschenfahrens zu erlernen oder bekanntes Wissen neu aufzufrischen.

Unter der fachkundigen Leitung des renommierten Kutschentrainers Helmut Meidert erlebten die Teilnehmer einen Tag mit tollen Gespannen.

Die Veranstaltung, war ein voller Erfolg und die wenigen Plätze schnell ausgebucht. So zog der Fahrkurs Teilnehmer unterschiedlichen Alters an. Bei fast perfektem Wetter wurden die Gespanne unter fachmännischer Leitung durch die Geländestrecke geführt.

Das Highlight war zweifellos das perfekt gefahrene Pferdegespann, das mit leichten Hilfen von den Teilnehmern durch das Gelände gesteuert wurde. Die vier gut ausgebildeten Pferde zeigten eindrucksvoll, wie ein perfektes Kutschengespann funktioniert. Die Teilnehmer konnten hautnah erleben, wie harmonisch die Zusammenarbeit zwischen Pferden und Fahrer sein kann.

Der Kutschen-Fahrkurs richtete sich gleichermaßen an Anfänger, die noch nie in einem Pferdefuhrwerk saßen, sowie an Fortgeschrittene, die ihre Fähigkeiten im Umgang mit dem Gespann vertiefen wollten. Helmut Meidert ‐ ein erfahrener Kutschentrainer mit jahrzehntelanger Erfahrung und dem Bayerischen Meistertitel der Vierspänner ‐ verstand es, die Teilnehmer auf ihrem jeweiligen Niveau abzuholen. Von den Grundlagen bis hin zu fortgeschrittenen Techniken und Kniffen wurden alle Teilnehmer individuell betreut.

Helmut Meidert, der als eine Koryphäe in der Welt des Kutschenfahrens gilt, überzeugte nicht nur mit seinem fundierten Fachwissen, sondern auch mit seiner geduldigen und motivierenden Art. Die Teilnehmer waren begeistert von seiner Kursleitung und seiner Fähigkeit, das Wissen und die Begeisterung für das Kutschenfahren zu vermitteln.

Insgesamt war der Kutschen-Fahrkurs beim Reit- und Fahrverein Reinstetten ein voller Erfolg. Die Teilnehmer verließen den Kurs mit einem breiten Lächeln und neuen Fähigkeiten im Gepäck.

Es war ein Tag, der die Verbindung zwischen Mensch und Pferd in den Mittelpunkt stellte und die Schönheit des Kutschenfahrens auf eindrucksvolle Weise zeigte.

Vielen herzlichen Dank an Helmut Meidert für die Kursleitung und an alle, die diesen Fahrkurs ermöglicht haben.