Ein Spaziergang der besonderen Art

Der Jahresausflug der Ministranten Mittelbuch zum Alpakahof Hufblume in Laupheim war ein voller Erfolg. Der Tag begann mit einer kurzen Einführung in die Grundlagen der Alpakawanderung in der die Minis mit den Alpakas vertraut gemacht wurden. Nachdem jedem Ministranten ein Alpaka zugeteilt wurde, ging es auch schon los. Die Alpakas eroberten mit ihrem flauschigen Fell und ihrem ruhigen Wesen schnell die Herzen der Ministranten. Nach der Wanderung hatten die Ministranten die Möglichkeit mit Alpakawolle kleine Alpakas zu filzen, die sie dann als Andenken mit nach Hause nehmen durften. Mit strahlenden Gesichtern und vielen positiven Erinnerungen kehrten die Minis anschließend ins Pfarrhaus zurück. Dort konnten sie bei einem gemeinsamen Pizzaessen und Gemeinschaftsspielen ihre Teamfähigkeit und Ehrgeiz unter Beweis stellen. Dies sorgte für eine Menge Spaß und Gelächter und die Ministranten kehrten zufrieden nach Hause zurück. Der Besuch des Alpakahofs Hufblume wird sicherlich noch lange in ihrer Erinnerung bleiben und möglicherweise auch den Wunsch wecken, die Alpakas in Zukunft erneut zu besuchen.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.