Ein riesengroßer Weihnachts-Hack

Das hat mächtig Spaß gemacht: Bei der großen Maker-Nacht am SFZ in Ochsenhausen kurz vor dem zweiten Advent kamen 80 junge SFZler aus der ganzen Region zusammen, um zu tüfteln, bauen, knobeln und erfinden. Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr hatte sich das Betreuerteam in den Räumen des SFZ im Gymnasium Ochsenhausen fünf neue weihnachtliche Aktionen ausgedacht. Die in der Maker-Welt „Hacks“ genannten Aufgaben reichten vom Tunen eines Modellautos über eine blinkende LED-Weihnachtskugel, eine 3D-gedruckte Austecher-Form bis hin zum selbstgebauten Modellflugzeug aus dem Lasercutter und zur kniffligen Lösung eines eigenen SFZ-Escape-Rooms.

Die 80 Jugendlichen, die aus sechs verschiedenen Schulen kamen, hatten sieben Stunden Zeit, ihre Ideen umzusetzen und tüftelten, programmierten und bauten so eifrig um die Wette, dass selbst von der Pizza noch was übrigblieb. Weil auch in den Pausen keiner so richtig aufhören wollte, entstanden in diesen Minuten spektakuläre Lego-Bauten und ausgeklügelte Papierraketen. Am Ende nach Mitternacht waren schließlich alle todmüde - aber glücklich.