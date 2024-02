Ein Rezept für Engagement im Dekanat Biberach

Eine bunte Mischung aus ehrenamtlichen Vertretern der Katholischen Kirchengemeinden im Dekanat Biberach war dabei, um an zwei Abenden unter der Moderation von Ursula Döbele (Caritas Biberach) und Chris Schlecht (Dekanat Biberach) mit dem Aperitif und der Vorspeise Rezepte für ein gelungenes ehrenamtliches Engagement zu entwickeln, Ideen für neue, innovative „geheime“ Zutaten kennenzulernen. Gemeinsam wurde experimentiert, mutige, ausgefallene Rezept beleuchtet um das kriselnde Ehrenamt in manch einer Kirchengemeinde neu überdacht.

Genauso wie in der Küche verschiedene Zutaten benötigt werden, um ein gutes Essen zuzubereiten, braucht auch das ehrenamtliche Engagement in der Kirche bestimmte „Zutaten“ und Gewürze damit das Engagement Spaß macht. Bei der Hauptspeise und dem abschließenden Dessert geht es weiterhin um die Frage, wie das Kochen, also die Gestaltung des Ehrenamts, mehr strahlen und würziger werden kann um dem gesellschaftlichen Wandel des Ehrenamts - wie zum Beispiel vom nur beteiligen zum selber agieren und bestimmen - entgegentreten zu können. Infos und Anmeldungen zur Hauptspeise und zum Dessert sind unter dekanat-biberach.de möglich.