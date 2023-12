Ein Politiker in der Grundschule

Ein besonderes Unterrichtserlebnis hatten die Schülerinnen und Schüler der 4. Klassen der Sophie-la-Roche Grundschule in Warthausen: der Landtagsabgeordnete der CDU, Thomas Dörflinger, kam im Rahmen des bundesweiten Vorlesetages am 20. November zu Besuch. Im Gepäck hatte er das Bilderbuch „Im Dschungel wird gewählt“. Nach einem kleinen Begrüßungsrap begann auch gleich die Vorlesestunde. Die Bilder zum Buch wurden auf der digitalen Tafel gezeigt und die Kinder tauchten ein in die Geschichte der Dschungeltiere, die einen neuen Chef wählen möchten. Nach einem spannenden Wahlkampf, in dem der traditionelle Löwe, der nicht immer ehrliche Affe, die bodenständige Schlange und das soziale Faultier möglichst viele Tiere für sich einnehmen möchten, gewinnt überraschenderweise das Faultier und darf nun für ein Jahr im Dschungel regieren. Die Mädchen und Jungen lernten anhand der Geschichte kindgerecht aufgearbeitet viel über die Strukturen der Demokratie und das Wahlsystem und fieberten bis zum Schluss für ihren Lieblingskandidaten mit.

Anschließend stellte sich Herr Dörflinger den vielen vorbereiteten Fragen der Kinder und blieb keine Antwort schuldig. So erfuhren sie unter anderem, dass sein politisches Vorbild unter anderem der erste Bundeskanzler Konrad Adenauer ist, er noch ein Verbrenner-Auto fährt, jeder Arbeitstag für ihn anders aussieht und er pro Woche durchschnittlich drei Tage in Stuttgart arbeitet. Nach einem herzlichen Dankeschön mit einer lauten Abschiedsrakete der Schülerinnen und Schüler für Herrn Dörflinger endete dieser spannende Besuch.