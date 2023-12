Ein Märchenerzähler und eine souveräne Solistin

Am traditionell ersten Adventssonntag beging der Musikverein „Lyra“ Mietingen das Jahreskonzert, welches erneut von der Gemeinschaftsjugendkapelle Mietingen-Schönebürg eröffnet wurde und mit einigen spannenden Highlights gespickt war.

Mit dem Stück „Fantâsia“ eröffneten die Nachwuchsmusiker des Vereins unter der Leitung von Dirigenten Marek Scheliga das Konzert. Ben Saiger übernahm in diesem, ersten Konzertteil, auf sehr humorvolle und spritzige Weise die Ansagen der Stücke. Eine besondere Überraschung war eine kleine Gruppe Kinder, die zu Beginn des zweiten Titels „Cinderella“ ihren Opa suchten. Als sie ihn gefunden hatten, begleiteten sie Berthold Berg auf die Bühne, wo er den Kindern in kleinen Unterbrechungen der musikalischen Darstellung aus dem Märchen Aschenbrödel vorlas. Auch der dritte Titel „Montanas del Fuego“ begeisterte das Publikum, welches eine Zugabe einforderte. Diese gaben die Kinder und Jugendlichen nur zu gerne in Form des Coldplay Hits „Viva la Vida“.

Stolze 97 Musikerinnen und Musiker nahmen dann auf der Bühne in Mietingen Platz und starteten ihren Konzertabend mit dem Stück „Elsas Zug zum Münster“ aus der Wagner Oper „Lohengrin“. Sehr souverän spielte Chiara Wanner im anschließenden „Concerto per Clarinetto e Banda“ die Kadenz und Solostellen, komponiert vom Niederländer Kees Vlak. Ein bekanntes Marienlied sei die Grundlage des Stückes „Crossbreed“, verriet Anita Schuhmacher, die mit ihren Ansagen durch den Abend führte. Tiemo Krass hatte diesen Titel als Auftragswerk für das Stadtjubiläum Ellwangens komponiert.

Mit dem flotten Marsch „Hands across the Sea“ eröffnete das Orchester den zweiten Teil. Der erste Vorsitzende Alexander Schuhmacher unterbrach das Konzert für Ehrungen verdienter Musiker. (siehe separater Bericht). Mit der Filmmusik aus „Die Jungen von der Paulstraße“ und dem japanischen Traditional „Yagi Bushi“ setzte die Kapelle dann fort. Mit dem Hit „Forever Young“ von der Band Alphaville, nach einem Arrangement von Thiemo Kraas, endete der offizielle Konzertabend. Ohne zwei Zugaben lies das Publikum die Musikerinnen und Musiker unter der Leitung ihres Dirigenten Norbert Böhringer, aber nicht ziehen. Der weltbekannte Marsch „Unter dem Doppeladler“ und das sehr besinnlich anmutende Stück „Baba Yetu“ bildeten einen runden Abschluss des Konzertes der „Lyra“.