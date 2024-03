Ein Konzert mit Pfiff

Auch in diesem Jahr musizierten die Bläserklasse des Carl-Laemmle-Gymnasiums Laupheim und die Jugendorchester der Stadtkapelle Laupheim am frühen Abend des 6. März bei einem gemeinsamen „Konzert mit Pfiff“. Die Mensa der Friedrich-Uhlmann-Schule war bis auf den letzten Platz gefüllt mit den erwartungsvollen Zuhörerinnen und Zuhörern, die mit einem einstündigen Programm einiges geboten bekamen.

Die Flöten-Kids, die Jüngsten der Stadtkapelle, machten den Anfang und zeigten unter der Leitung ihres Blockflötenlehrers Rustam Keil mit rockigen und bekannten Stücken ihr beachtliches Können auf der Blockflöte.

Anschließend spielte die Bläserklasse 5 des Gymnasiums unter der Leitung von Cornelia Feile einige fetzige Stücke. Die Kinder der Bläserklasse haben erst seit gut einem halben Jahr Instrumentalunterricht und sorgten schon für ordentlich Stimmung in der Mensa.

Darauf folgten die BrassKids der Stadtkapelle in Kooperation mit der Musikschule Gregorianum, die von Simone Schuster geleitet werden. Sie spielten schwungvolle und abwechslungsreiche Stücke wie „Beetle Boogie“ und „Music from Grease“. Ein gemeinsames Stück von Bläserklasse und BrassKids durfte im Zuge der jahrelangen Tradition natürlich nicht fehlen. In großer Besetzung trugen die Kinder hier noch das altbekannte Lied „Born to be wild“ in Instrumentalversion vor.

Den musikalischen Abschluss machte das gemeinsame Jugendblasorchester von Stadtkapelle und städtischer Musikschule unter der Leitung von Musikdirektor Dr. Rustam Keil. Die ältesten Kinder und Jugendlichen rundeten den Abend mit den beiden vielseitigen Stücken „A Discovery Fantasy“ und „Pasadena“ ab, die sie auch am kommenden Wochenende beim Jugendwertungsspiel in Dettingen an der Iller zum Besten geben werden!

Das Gemeinschaftskonzert mit dem Carl-Laemmle-Gymnasium war wieder ein voller Erfolg und hat allen viel Freude bereitet!