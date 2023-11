Ein Jahr „Glücksgriff“

Der Secondhandladen „Glücksgriff“ feiert Geburtstag! Seit nun einem Jahr gibt es den Laden in der Riedlinger Innenstadt am Narrenbrunnen. Schon vor zwei Jahren gaben Renate und Reinhard Henn den Anstoß zur Gründung und trieben das Projekt voran. Gemeinsam mit der Diakonie Biberach wurde der Laden dann gegründet. Und die Idee schlug voll ein: Gut erhaltene Kleidung für Damen, Herren und Kinder kann auf Spendenbasis abgegeben werden. Die inzwischen 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern sich darum, dass die Ware im Laden hängt und verkauft wird. Einkaufen kann hier jeder. Der Erlös geht als Spende an verschiedene Einrichtungen oder Vereine, etwa an Kindergärten in der Stadt. Nicht verkaufte Kleidung wird an die Sammelzentrale „Aktion Hoffnung“ in Laupheim weitergegeben.

Der Laden mit seinem vielfältigen Angebot wird sehr gut angenommen: Die Kundinnen und Kunden freuen sich über die Möglichkeit, günstig ihren Kleiderschrank zu erweitern. Aber auch das nachhaltige Konzept von Secondhandläden überzeugt viele Menschen. Daher nutzen auch Bewohner aus dem Umland Riedlingens die Gelegenheit in Riedlingen ihre Kleidung auf diese Weise einzukaufen.

Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben auf „ihren“ Laden mit einem Glas Sekt angestoßen und freuen sich über den großen Zulauf und riesigen Erfolg! Aufgrund der hohen Nachfrage freuen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch über neue Teammitglieder.

Dienstags, donnerstags und freitags von 10 bis 17 Uhr, sowie mittwochs und samstags von 10 bis 13 Uhr können Interessenten einen „Glücksgriff“ landen.