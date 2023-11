Ein Höhepunkt im Campingjahr

Im Oktober trafen sich die Campingfreunde Biberach sowie ein Gästepaar auf dem Campingplatz Orsingen zum Abcampen. Die CF Biberach ist ein eingetragener Verein und ein Ortsclub im DCC-Landesverband Württemberg. Das Hobby „Campen“ ist es, was die Mitglieder der Campingfreunde Biberach verbindet. Dabei spielt es keine Rolle, welches Gefährt zum Campen bevorzugt wird. Alter oder neuer Wohnwagen, großes oder kleines Wohnmobil; alles ist vertreten.

Am ersten Abend trafen sich die Camper im Campingplatz-Restaurant zum Austausch von Neuigkeiten. Das Frühstück wurde traditionell gemeinsam an einer langen Campingtischtafel im Freien eingenommen. Danach ging es nach Beuren zur Führung in die „Reichenauer Gärtnersiedlung“. Dort werden von März bis November Paprika in einer riesigen Unterglas-Anlage ressourcenschonend und nachhaltig angebaut. Zum Abschluss dieser interessanten Führung gab es für jeden Besucher eine Tasche voller frischer Paprika. Der anschließende Spaziergang um die romantische Aachquelle war ein besonderes Erlebnis.

In der „Lochmühle“ auf dem Erlebnisbauernhof in Eigeltingen, wurde hervorragend gespeist, bevor es zur gläsernen Produktion der „Bodensee Bonbon Manufaktur“ weiterging. Dort wird tatsächlich jedes Bonbon und jeder Lutscher von Hand gefertigt. Jeder Camper durfte einen eigenen Lolli formen und mit nach Hause nehmen. Abends saßen die Camper in gemütlicher Runde im Freien zusammen und diskutierten über die Erlebnisse des tollen Tages.

Am Samstag erwartete die „Grenzgängerin“ die Gruppe in Engen zur Stadtführung. Sie erfuhren viel über das beschwerliche Leben im Mittelalter in der schönen Stadt Engen. Allerlei Mittele für oder gegen Bedürfnisse und Beschwerden wurden verabreicht. Das anschließende Abendessen in der Kapuzinerstube war ein kulinarisches Highlight.

Die Fahrradtour nach Ludwigshafen und Bodman führte die Campingfreunde am Sonntag zu verschiedenen Kunstwerken von Peter Lenk. Den krönenden Abschluss bildete eine Führung durch den Skulpturengarten von und mit Peter Lenk selbst. Der sympathische Künstler erzählte kurzweilige Anekdoten zu vielen seiner Kunstwerke. Unter anderem erfuhren seine Gäste, wie die Imperia von Konstanz heimlich in einer Nacht-und-Nebelaktion aufgestellt wurde.

Informationen zu den Campingfreunden Biberach finden Sie unter: cf-biberach.de. Gäste und Interessierte sind willkommen.