Ein gelungener Auftritt in Kehl am Rhein

Vom 21. bis 23. Juli fand der Landesfeuerwehrtag in Kehl am Rhein statt. Dies nahm der Spielmannszug mit Fahnengarde der Feuerwehr Laupheim zum Anlass, ein Wochenende dort zu verbringen. Auch Kommandant Andreas Bochtler begleitete seinen Zug. Neben zahlreichen feuerwehrtechnischen Ausstellungen und Wettkämpfen, war auch die Feuerwehrmusik aus ganz Baden–Württemberg bei Wertungspielen und Platzkonzerten vertreten. Bei letzterem sorgten die Laupheimer am Samstag Mittag (22. Juli) auf dem Kehler Marktplatz für Stimmung. Von traditioneller Spielmannsmusik bis hin zu modernen und peppigen Stücken, war alles dabei. Der mitgereiste Fanclub tanzte sogar Cha Cha Cha bei „Balmoral“ vor der Bühne. Mit dem Feuerwehrlied, besser bekannt unter dem Stück Bozener Bergsteiger Marsch, beendeten sie ihr einstündiges Konzert unter lautem Gesang und Applaus. Die Nähe zu Frankreich nutzten die Laupheimer noch am Sonntag und besichtigten Straßburg an Bord eines Ausflugschiffes und zum Abschluss noch das schöne Viertel, Petite France, bevor sie wieder die Heimreise antraten.

