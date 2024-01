Ein gelungener Abend voller Blasmusik

Am zweiten Samstag des Dezembermonats fand im Dorfgemeinschaftshaus in Heudorf das Doppelkonzert der Musikvereine Erisdorf und Heudorf statt. Mit Auszügen aus moderner und klassischer Blasmusik, sowie des ein oder anderen Marsches oder Polka, wurde den Zuhörern und Repräsentanten von Gemeinde und Kirchengemeinde ein abwechslungsreiches und aufregendes Programm geboten.

Den ersten Konzertteil bestritt der Musikverein Erisdorf unter der Leitung von Helmut Koller. Gekonnt führte Evelyn Binder durchs Programm. Bereits beim ersten Stück begab man sich mit imposanten Klängen ins Weltall zu Darth Vader mit „The Imperial March“. Leider verstarb 2023 eine der größten, weltweit erfolgreichsten Solo-Künstlerinnen: Tina Turner. Mit „Tina Turner - Simply the best“ wurden ihr und ihrer großartigen Lieder gedacht. „Unsere Reise“ von den Fäaschtbänkler zeigte, dass auch die bekannte Partyband eine ruhigere Seite hat. Doch schon wurde es wieder temperamentvoll mit „Night in Havanna“. Der bekannte, zeitgenössischer Komponist Martin Scharnagel, hat mit seiner untypisch komponierten Polka „Zeitlos“ gezeigt, wie vielseitig diese sein kann. Mit dem „Pirates of the carribean Medley“ endete der Erisdorfer Konzertteil.

Die zweite Konzerthälfte bestritt der Musikverein Heudorf. Unter der Leitung ihres neuen Dirigenten Thomas Schmid starteten sie mit einem Stück, arrangiert von Siegfried Rundel. „O Vitinho“, ein Konzertmarsch aus Portugal, welcher für seine beschwingte Heiterkeit steht. Aufregend und abwechslungsreich ging es im Programm weiter mit „Around the World in 80 days“, ein Konzertstück von Otto M. Schwarz. Es folgte ein dramatisches Medley des Erfolgsfilms „The Greatest Showman“ in einem Arrangement von Paul Murtha. Mit „The Lion King“ ein Medley, arrangiert von John Higgins, wurde allen eine wunderschöne Blasorchesterbearbeitung der Filmmusik geboten. Als letztes Stück folgte ein Konzertmarsch namens „Sempre Unita“ was so viel bedeutet wie „immer vereint“ von Michael Geisler.

Die Ehrungen wurden zwischen den Konzertteilen durch Karl Lamp vom Blasmusikkreisverband durchgeführt.

MV Heudorf: 10 Jahre Martin Hois (Tuba) u. Phillip Burgmaier (Tenorhorn); 10 Jahre als Kassiers Tobias Beck.

MV Erisdorf: 10 Jahre Moritz Binder (Trompete); 20 Jahre Silke Binder (Horn u. Posaune); 30 Jahre Jürgen Buck (Bass); 50 Jahre Stephan Speh (Klarinette u. Tenorsaxophon).