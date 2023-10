„Ich bin fast 18 und hab keine Ahnung von Steuern, Miete oder Versicherungen. Aber ich kann 'ne Gedichtanalyse schreiben. In 4 Sprachen.“ ‐ dieser Tweet aus dem Jahr 2015 spricht vielen Schülerinnen und Schülern aus der Seele. Als Reaktion auf diese Problematik wurde das Projekt „Zukunftstag“ ins Leben gerufen, welches am 12. Oktober an der MES gastierte. Für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangstufe 12 fand an diesem Tag ein „Crashkurs fürs Leben“ statt, wie ihn die Macher der Initiative für wirtschaftliche Jugendbildung beschreiben. Ziel war es, die Teilnehmenden schülernah und praxisorientiert für Themen des Erwachsenenalters zu sensibilisieren. An der MES rannte das Projekt offene Türen ein: „Wir fühlen uns dazu verpflichtet unsere Abiturienten nicht nur wissenschaftlich auf ein Leben nach der Schule, weg vom Elternhaus, vorzubereiten“, sagt Beatrix Rauch, Leiterin der beruflichen Gymnasien. Ähnliche Worte findet Schulleiterin Gabriele Kallenbach-Blasen, die den Tag als „eine sinnvolle Ergänzung zur Finanz- und Verbraucherbildung“ sieht und sich dankbar zeigte, dass der Landkreis Biberach als Schulträger das Projekt finanziell unterstützt hat. In diversen Workshops und Vorträgen wurden die Beteiligten zu Themen wie Wohnen, Steuern, Krankenkassen und Finanzen informiert. Das breit aufgestellte Team von Expertinnen und Experten suchte den Dialog und war stets offen für Rückfragen. Die Resonanz aus der Schülerschaft war positiv: „Es war sehr interessant sich tiefer mit alltagsnahen Themen zu befassen und die von Experten vermittelt zu bekommen“, sagt Schüler Yven Eichler. Diese Einschätzung teilt auch Stephanie Bussler vom Team des Zukunftstags in ihrem Resümee: „Wir haben viel positives Feedback von der Schülerschaft und den Referierenden erhalten und hoffen somit dem Jahrgang ein Stück weit bei dem Weg ins Erwachsenenleben geholfen zu haben.“

Die MES bedankt sich bei allen Teilnehmenden und freut sich auf weitere spannende Projekte in der Zukunft.