Ein Ausflug ins Mittelalter

Im Rahmen des Schülerferienprogramms der Gemeinde Mietingen machten zwölf Schülerinnen und Schüler auf Einladung der Ulf Prümmer BürgerStiftung einen Ausflug ins Mittelalter.

Ziel war die Bachritterburg in Kanzach. Die Bachritterburg bietet dem Besucher eine Zeitreise ins frühe 14. Jahrhundert. Der vollständig rekonstruierte Nachbau zeigt die Lebenswelt eines Niederadligen zu Beginn des Spätmittelalters. Im dazugehörigen Bauernhaus lebte der Verwalter der Burg und das Gesinde — Knechte und Mägde. Hier waren die große Küche, der Unterstand für das Werkzeug und den Heuwagen und der Kuhstall. In der Scheune waren die Pferde und das Heu untergebracht. Der Speicher war Lagerraum für das Saatgut, Getreide und die Wein– und Bierfässer. Im Schuppen war Platz für die Schmiede und den Backofen. Der kleine Garten versorgte die Burg mit Kräutern und Gemüse.

Besonders spannend für die Schüler war selbstverständlich die Führung durch die hölzerne Burg mit ihren Wohnräumen. Sie staunten nicht schlecht, als sie die Küche in der Burg besichtigten und sahen, dass damals in der Küche ohne Kamin und auf offenem Feuer gekocht wurde. Sie lernten auch, dass das Kochen schneller ging, wenn man einen Zahn zugelegt hat. Mit Hilfe eines Schwenkbalkens konnte man den Kochtopft vom Feuer nehmen, wenn dieser zu heiß wurde. Mit allergrößtem Interesse wurde natürlich die Ausrüstung des Bachritters begutachtet. Sein Eisenhelm und sein Schwert durften in die Hand genommen werden. Vor allem staunten die Jugendlichen über das Gewicht seiner Kettenhaube und seines Kettenhemds. Das Schöne an der Führung war, dass die Jugendlichen alles in die Hand nehmen durften und dadurch fiel es ihnen leichter, zu begreifen wie das Leben im Mittelalter tatsächlich war. Ein Höhepunkt am Schluss war für alle Teilnehmer noch eine Runde Jagdbogenschießen. Gar nicht so einfach, mit Pfeil und Bogen ein Ziel zu treffen.

Zur Rückführung in die Gegenwart gab es dann noch ein neuzeitliches Speiseeis und die Schüler wurden nach erlebnisreichen Stunden vom Team der BürgerStiftung wieder nach Hause gefahren.