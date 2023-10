Ein Abend voller Musik in Rot

Einen perfekten Sommerabend hatte sich der Musikverein Rot bei Laupheim für das Benefizkonzert „MV Rot and Friends Goes Rock“ ausgesucht.

Marcel Nieß vom Vorstandsteam begrüßte, auch im Namen seiner Vorstandskollegin Eva Romer, die über 400 Besucher und die knapp 50 befreundeten Musiker, die sich der Stammkapelle des MVR angeschlossen hatten, auf dem Tennisgelände in Rot. Anlässlich des 90. Jubiläums wollte der MVR ein besonderes Event für einen guten Zweck veranstalten. So ging der Erlös des Abends an den ambulanten Kinderhospizdienst Ulm.

Der Schirmherr des Abends, BM Frank Högerle, richtete einige Worte an das Publikum und äußerte seine Freude darüber, ebenfalls Teil des Orchesters zu sein.

Frau Glaubach vom Kinderhospizdienst schilderte den Besuchern, wozu die Spenden genutzt werden. Es folgte ein mitreißendes musikalisches Programm. Unter der Leitung von Musikdirektorin Elisabeth Maier rockte sich das Projektorchester durch die Sounds von Meat Loaf, Queen, Tina Turner und vielen anderen. Moderator Thomas Schütte führte das Publikum auf humorvolle Art und Weise durch das Programm. Das Orchester eröffnete den Abend mit dem Stück „Olympic Fanfare and Theme“. Nach dem Trompetensolo „Concierto de Aranjuez“, gespielt von Theresa, Tobias und Erhard Moosmayer sowie Claudia Romer, war die Begeisterung der Besucher sehr groß. Nach der Pause versetzten die Musiker mit dem Stück „80er Kult(tour)2“ die Anwesenden, vier Jahrzehnte in die Vergangenheit. Bei der Ballade „All of me“ zeigte Andreas Maier auf der Posaune sein Können und wurde mit Bravo-Rufen gewürdigt. Beim Stück „Sax, Wind & Funk“ bewies das Saxophonregister eindrucksvoll, was es kann. Die Stimmgewalt von Simone Heudorfer beim Lied „Simply the Best“ führte bei den Zuhörern zu Gänsehaut. Nachdem klangreichen Finalmedley „Metal“ dankte Nieß nicht nur den Musikern, sondern auch allen großzügigen Sponsoren, Unterstützern und freiwilligen Helfern. Nach einem langen Applaus wurde die Zugabe „We are the World“ mit drei Sängern und einem Kinderchor dargeboten. Der grandiose Abend klang mit dem Stück „Highland Cathedral“, mit dem Dudelsackspieler Robert Hinger, aus.

Der MV Rot bei Laupheim bedankt sich bei allen Besuchern und Spendern und freut sich, dass dem ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Ulm mit einem Betrag in Höhe von 8.329,10 Euro (inklusive Direktspenden) geholfen werden kann.