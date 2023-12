Ehrungen für langlebige Kühe

Bei der Jahreshauptversammlung des Braunviehzuchtvereins Biberach/Laupheim/Ulm am 14. Dezember blickten die Mitglieder auf das vergangene Jahr zurück.

Zahlreiche Veranstaltungen für die Mitglieder standen im abgelaufenen Jahr auf dem Programm. So wurden unter anderem ein Züchterworkshop und eine Lehrfahrt zur Besamungsstation Memmingen durchgeführt.

Auch in den kommenden Monaten sollen wieder mehrere Veranstaltungen wie Diskussionsabend, Workshop und Lehrfahrt angeboten werden. Ein Kaffeenachmittag mit Unterhaltungsprogramm sowie ein mehrtägiger Ausflug mit Kulturprogramm in die Region Main/Taunus sollen ebenfalls stattfinden.

Vier Betriebe aus dem Zuchtgebiet mit insgesamt 9 Kühen nahmen am 12. März 2023 erfolgreich an der RBW-Schau in Ilshofen teil. Der Betrieb Aaron Albinger war zudem mit einer Kuh bei der German Dairy Show am 9. Juni im hessischen Alsfeld vertreten.

Beim Jungzüchtertag der RBW am 11. September stellten mehrere Jungzüchter des Zuchtvereins ihr Können unter Beweis.

Besonders geehrt werden konnten bei der Versammlung die Betriebe Martin Rehm, Ochsenhausen und Lang GbR, Ringschnait. In beiden Betrieben erreichte je eine Kuh die Lebensleistung von 150.000 kg Milch. Nur bei optimalen, artgerechten Haltungsbedingungen und einer bedarfsgerechten Fütterung können solche Spitzenergebnisse erzielt werden. Die Familien Rehm und Lang erhielten je eine Holzkuh, geschnitzt von Franz Kurray.

Zwei Kurzvorträge anlässlich des 140-jährigen Jubiläums des Braunviehzuchtvereins Biberach rundeten die gut besuchte Mitgliederversammlung ab.