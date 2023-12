Ehrungen für insgesamt 290 Jahre Engagement im Verein

Im Rahmen des Jahreskonzertes am vergangenen Sonntag ehrte der Musikverein Mietingen zwölf Musikerinnen und Musiker sowie zwei Funktionäre des Vereins.

Mit der bronzenen Ehrennadel des Blasmusikverbands Baden-Württemberg werden Musikerinnen und Musiker mit zehn Jahren aktiver Mitgliedschaft ausgezeichnet.

Der stellvertretende Kreisverbandsdirigent Michael Bischof kam zur Durchführung der Ehrungen dafür extra nach Mietingen. Sechs Musikerinnen und Musikern konnte er die bronzene Ehrennadel anheften: Erik Arnold, Jasmin Berg, Jonas Hänle, Sven Schad, Dominik und Michael Schäfer.

Mit der Ehrennadel in Silber für 20 Jahre aktive Mitgliedschaft wurden Sabrina Fronmüller, Verena Fuchs, Janina Glaser, Mona Mußotter-Lerch, Carina Sailer und Ulrike Schad ausgezeichnet.

Auf stolze 40 Jahre aktive Mitgliedschaft im Verein konnten dann Heiko Graf und Ingrid Hagel zurückblicken. Mit einer Urkunde und der Ehrennadel in Gold mit Diamant wurden die beiden daher von Bischof dekoriert.

Alexander Schuhmacher, seines Zeichens erster Vorsitzender der „Lyra“ trat im Jahr 2013 sein Amt an. In Würdigung seiner zehnjährigen Tätigkeit erhielt er eine Urkunde und die Förderermedaille in Bronze. Mit viel Geschick und immer vollem Rückhalt für seine Kameraden lenkt Schuhmacher seither die Geschicke des Vereins.

Zeugwart Peter Bogenrieder erhielt seine Ehrung für stolze 20 Jahre Tätigkeit in der Vorstandschaft. Eine sicherlich nicht alltägliche Ehrung auf Vereinsebene. Dass ohne ihn im Verein keine Schraube ihren Platz fände und auch so manche Aufgabe im Bereich der Infrastruktur am Kreismusikfest im Frühjahr nicht rund gelaufen wäre, wusste Michael Bischof bei der Übergabe der Förderernadel in Gold mit Urkunde zu berichten. Wie bei allen Geehrten, gab es auch für Bogenrieder einen kleinen Steckbrief, der über die besonderen Eigenschaften und Tätigkeiten der einzelnen Musikerinnen und Musiker Aufschluss gab. Zum Abschluss dankte auch der erste Vorsitzende allen geehrten Musikerinnen und Musikern sowie deren Partnern für ihren Einsatz in der Musikerfamilie.