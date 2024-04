Ehrungen für Dirigent und Musiker

Zahlreiche Gäste hatten sich am 23. März in der Turn- und Festhalle zum Frühjahrskonzert des Musikvereins Mittelbiberach eingefunden. Eröffnet wurde der Abend von der Juka4life, der Gemeinschaftsjugendkapelle der Musikvereine Mittelbiberach, Reute und Rissegg-Rindenmoos unter der Leitung von Jana Imhof mit dem latino-fetzigen La Vida Mexicana.

Nach The Best of James Bond und der Zugabe Firework, nahm die Musikkapelle auf der Bühne Platz und startete unter der Leitung von Hermann Seitz mit dem fulminanten Stockholm Waterfestival, gefolgt vom Israeli Folk Song, der neben dem Spielen des jeweiligen Instruments von den Musikanten mit Body-Percussion auch körperlichem Einsatz verlangte. Nach der Selection from The Greatest Showman zeigten die Solisten Ludwig Behringer, Christine Sauter und Jana Imhof beim Medley Elvis The King ihre musikalische Klasse.

Nach der Pause ehrte Karl Lamp, der Vertreter des Blasmusikverbands Baden-Württemberg, fünf Musikanten für ihre langjährige aktive musikalische Tätigkeit. Karl Maiggler wurde für sage und schreibe 60 Jahre aktives Musizieren geehrt, Sabine Jeggle für 50 Jahre und Reinhold Behringer und Andreas Ege jeweils für 40 Jahre. Hermann Seitz erhielt vom Blasmusikverband eine Ehrung für seine 40-jährige Tätigkeit als Dirigent. Der Musikverein ernannte anschließend den in diesem Jahr nach 34-jähriger Tätigkeit ausgeschiedenen Kassier Josef Ege zum Ehrenkassier des Vereins.

Der zweite Teil des Konzerts wurde durch Olympic Fanfare and Theme eröffnet. Seinen krönenden Abschluss fand der musikalische Abend mit dem Tuba-Solo Tuba Concerto Español, das von Bernd Schuck mit Bravour vorgetragen wurde. Dem Wunsch der Zuhörer folgend, spielte die Kapelle die Zugaben Bohemian Rhapsody und Tip Toe Rag.