Ehrungen des MV Steinhausen a.d. Rottum

Wie in jedem Jahr wurde der festliche Konzertabend des Musikvereins Steinhausen an der Rottum am 2. Dezember dazu genutzt, verdiente und langjährige Musikerinnen und Musiker zu ehren. Die Ehrungen übernahm als Vertreter des Blasmusikkreisverbandes Biberach Bruno Schiele. Folgende Mitglieder wurden geehrt: Für 20 Jahre aktiv: Verena Pettla und Markus Jörg. Für 30 Jahre aktiv: Birgit Waltner. Auf dem Foto von links: Die Vorsitzenden Carina Kienle und Bernd Steigmiller, Verena Pettla, Vorsitzender Markus Jörg, Birgit Waltner. Foto: MV Steinhausen an der Rottum

