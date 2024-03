Ehrungen beim Musikverein Dieterskirch

Beim Palmsonntagskonzert des Musikvereins Dieterskirch wurde nicht nur eine mitreißende Darbietung voller musikalischer Höhepunkte geboten, sondern auch fünf herausragende Musikerinnen und Musiker für ihre langjährige Treue und ihr Engagement geehrt. Stellvertretende Kreisverbandsdirigent Bernd Ott führte im Auftrag des Blasmusikverbandes die Ehrungen durch.

Lothar Ege wurde für seine 20-jährige aktive Tätigkeit mit der Ehrennadel in Silber ausgezeichnet. Melanie Kurz und Simone Locher, die seit 30 Jahren aktive Mitglieder sind, erhielten die Ehrennadel in Gold mit Urkunde. Claus Stöhr, der bereits seit 40 Jahren dem Musikverein angehört, wurde mit der Ehrennadel in Gold mit Diamant und Ehrenbrief geehrt. Stefan Blanz erhielt für seine 15-jährige Tätigkeit im Musikverein Dieterskirch die Förderermedaille in Silber mit Urkunde.

Als Dank und Anerkennung erhielten alle Geehrten ein Präsent des Musikvereins. Als Ehrungsmarsch folgte mit dem „Schönfeld-Marsch“ von Siegfried Rundel, einer der wohl berühmtesten österreichischen Militärmarsche aller Zeiten.