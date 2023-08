Ehrungen beim Dorffest Pflummern

Im Rahmen des gut besuchten und gelungenen Dorffestes der Musikkapelle Pflummern haben kürzlich an einem Sonntag nach dem Gottesdienst Ehrungen auf dem Programm gestanden. Geehrt wurden insgesamt sechs Musikanten. Rolf Binder erhielt für 50 Jahre aktives Musizieren die Ehrennadel in Gold mit Diamant und einen Ehrenbrief. Für 40 Jahre aktive Tätigkeit erhielt Udo Müllerschön die Ehrennadel in Gold mit Diamant und ebenfalls einen Ehrenbrief. Wolfgang Rehm und Matthias Pfeil erhielten für 30–jährige aktive Tätigkeit die Ehrennadel in Gold und Elias Maichel sowie Noah Spies erhielten die Ehrennadel in Bronze für zehnjährige aktive Tätigkeit. Michaela Binder erhielt die Förderermedaille in Bronze für zehnjährige aktive Tätigkeit im Ausschuss der Musikkapelle Pflummern. Sie war zehn Jahre lang die erste Kassiererin.

Alle der genannten Musikanten sind treue und zuverlässige Vereinsmitglieder und erhielten als Dank ein Präsent im Namen der gesamten Musikkapelle. Die Ehrungen wurden von Bernd Ott vom Kreisverband Biberach durchgeführt. Ortsvorsteher Manfred Goller und der erste Vorsitzende Henning Goller dankten den Geehrten mit lobenden Worten.