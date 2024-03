Ehrungen bei der Stadtkapelle Laupheim

Bei der gut besuchten 96. Hauptversammlung des Musikvereins im Gasthof zum Schützen in Laupheim führte der Vorsitzende des Blasmusik-Kreisverbandes Biberach, Michael Ziesel, den Ehrungsakt in sympathischer Weise durch. Die lange Reihe der unterschiedlichen Ehrungen drücke seiner Meinung nach aus, was die Stadtkapelle Laupheim ausmacht: Da sitzt der Jugendliche, der am Anfang seiner musikalischen Karriere steht, neben dem Mann, der in 60 Jahren einen riesigen menschlichen und musikalischen Erfahrungsschatz hütet. Beider Ziel: Gemeinsam gute Orchestermusik zu machen, zur Freude ihrer selbst und des Publikums.

Der Vorsitzende Frank Schneider hat bereits 25 Jahre Einsatz als Funktionär bei der Stadtkapelle hinter sich. In der Jugendleiterarbeit gestartet, übernahm er im fast noch jugendlichen Alter von zweiundzwanzig Jahren das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden und ist seit vielen Jahren erster Vorsitzender. Die goldene Fördermedaille am Bande des Blasmusikverbandes Baden-Württemberg schmückt nun seine Uniform.

Die Leiterin des Orchesters Querschlag, Heike Braiger, ist vor 20 Jahren in die Fußstapfen ihres Großvaters getreten, der ab 1957 Dirigent bei der Stadtkapelle war. Diese Leistung wurde mit viel Applaus der Versammlung und der Dirigentennadel des Blasmusikverbandes gewürdigt.

Gerhard Baur begann 1964 seine musikalische Karriere bei der Stadtkapelle und er ist auch heute noch Stimmführer der 1. Klarinetten im Blasorchester. Er war jahrzehntelang als Ausschussmitglied, Schriftführer, langjähriger Vorsitzender und Dirigent des Spielmannszugs für seine Stadtkapelle aktiv. Die Ehrennadel mit Zusatz „60“ zeugt ab jetzt von dieser großartigen Leistung.

Seit 50 Jahren schon engagieren sich Hans-Albert Blank (Tuba), Norbert Frommelt (Tuba), Bernd Porter (Klarinette, Saxofon) und Bernd Ruf, nicht nur als verlässliche Musiker, sondern auch im Ehrenamt. Vor 40 Jahren starteten Angelika Erb (Oboe), Christian Rosteck (Posaune) und Günter Ruf (Trompete) in ihr Leben als aktive Vereinsmusiker. Nunmehr 30 Jahre musiziert bereits Simone Plösch erfolgreich (Klarinette). Franziska Deubler (Flöte) macht seit 20Jahren Vereinsmusik. Vincent Aubele (Klarinette), Monika Gackenheimer (Fagott), Romy Humm (Klarinette), Mauro Link (Posaune), Juliane Moll (Trompete), Julian Schöttler (Horn) beweisen seit zehn Jahren ihr musikalisches Talent.