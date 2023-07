Egelfingen

Egelfinger feiern spontan das Ende der Straßensperrung im Ort

Egelfingen

Trachtenkapelle verlegt die Musikprobe kurzerhand auf den Asphalt (Foto: Trachtenkapelle Egelfingen-Emerfeld )

Dass man in Egelfingen spontan sein kann, haben die Bewohner schon oft bewiesen. So auch am vergangenen Wochenende, als man auf der neu geteerten Ortsdurchfahrt einfach ein „Spontanfestle“ für alle Bewohner abhielt.

18.07.2023