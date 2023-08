Die Jungen Böhmischen spielen beim Gartenfest in Egelfingen

Ein Gartenfest „wie es früher schon war“, das lässt die Trachtenkapelle Egelfingen–Emerfeld am Sonntag und Montag, 13. und 14. August, in Egelfingen auf der Schwäbischen Alb aufleben. Zum sonntäglichen Frühschoppen kommt der Musikverein Waldulm aus der badischen Ortenau zu Besuch und erwidert den Auftritt der Trachtenkapelle beim dortigen großen Weinfest. Ein reichhaltiger Mittagstisch und später die selbst gebackenen Kuchen ziehen sicher wieder viele Besucher aus nah und fern an, heißt es in der Pressemitteilung. Das Open–Air–Event entwickelt sich immer mehr zu größter Beliebtheit und wird zusehends zu einem großen Treffpunkt in der Region, so der Verein.

Wie im Vorjahr findet ebenfalls wieder ein Radler–Treff in Egelfingen statt. Mit den E–Bikes ist der Alb–Aufstieg heute kein Problem mehr. Den nachmittäglichen musikalischen Part übernimmt die Musikkapelle aus Krauchenwies. Ab 17 Uhr bieten Die Jungen Böhmischen mit Frank Metzger bei freiem Eintritt ein Feuerwerk Böhmisch–Mährischer Blasmusik.

Am Montagmittag geht es weiter mit einem gemütliches Beisammensein bei Kaffee und Kuchen. Eine Spielstraße für Kinder und eine Hüpfburg sind aufgebaut. Eine Schießbude und Barbetrieb gibt es ebenfalls. Zum Feierabendhock und für alle „Daheimgebliebenen“ sorgt ab 17 Uhr die Trachtenkapelle selst für den guten Ton, bevor die „Steinhilber Musikanten“ die Abendunterhaltung übernehmen und für gute Stimmung sorgen.