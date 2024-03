Der bunte Blasmusikabend der Trachtenkapelle Egelfingen-Emerfeld findet am Samstag, 16. März, in Egelfingen statt. Rechtzeitig zum Frühlingsbeginn wollen die Musiker allen Gästen und Freunden der Böhmisch-Mährischen Blasmusik ein paar unbeschwerte Stunden bereiten, heißt es in der Pressemitteilung. Beginn der Veranstaltung ist um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr in der Festhalle Egelfingen.

Dirigent Frank Metzger hat mit seinen Musikanten ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Dabei werden Marsch, Polkas, Walzer und auch Gesangstitel vorgetragen, die neu ins Repertoire für das Jahresprogramm 2024 aufgenommen wurden. Altbekannte Egerländertitel von Ernst Mosch werden ebenfalls nicht fehlen. Eine abschließende Abstimmung durch die Besucher führt dann zum Siegertitel der Hitparade, der nochmals vorgetragen wird.