EFG Biberach startet mit Spendensammlung in Jubiläumsjahr

In diesem Jahr feiert die Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde (EFG) in der Schönfeldstraße ihr 75-jähriges Jubiläum. In der Rückschau auf diese Zeit seit dem Kriegsende und dem Neuanfang vieler umgesiedelter Menschen, gibt es für die Gemeinde viele Gründe dankbar zu sein. Aus diesem Anlass war es für die Gemeinde wichtig etwas an die Stadtgemeinschaft zurückzugeben.

Dabei entstand unter anderem die Idee, eine Spendensammlung für die Tafel in Biberach durchzuführen. Die Gemeinde unterstützt die Tafel seit einigen Jahren mit Lebensmittelsammlungen zum Erntedankfest. Da der Bedarf bei der Tafel aber dauerhaft hoch ist, hat sich die Gemeinde entschlossen eine Sonderkollekte zu sammeln und die Tafel mit 1200 Euro auch finanziell zu unterstützen. Pastor Björn Ehrhardt übergab Alexandra Meyer, Leiterin der Tafel, und Helferinnen und Helfern der Tafel in Biberach den symbolischen Scheck.