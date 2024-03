Eda Evrankaya gewinnt Vorlesewettbewerb-Regionalentscheid

Eda Evrankaya las eine Szene aus der Internatsgeschichte „Spicy Rebels“ von Heike Abidi. Nach ihrem Vortrag in der Aula des Kreisgymnasiums stand für die Jury fest: Eda Evrankaya ist die beste Vorleserin des Landkreises Biberach West. Sie verlieh den Figuren gekonnt ihre Stimme. „Sicher, betont und lebendig“, begründete die Jury ihre Entscheidung. Die Schülerin vom Caspar-Mohr-Progymnasium (Bad Schussenried) wird nun auf Bezirksebene weiter um die Wette lesen.

Alle Vorleserinnen und Vorleser trugen aus einem selbst gewählten Jugendbuch und aus einem ihnen unbekannten Text vor. Die Jury bestand aus Barbara Hering (Firma Paul Maschinenfabrik Dürmentingen), Jeannette Lock (Firma Lock Ertingen), Maria Mayer (Ulrich‘sche Buchhandlung Riedlingen) und Anette Oksit-Steinbart (Firma Walz Verpackungen Langenenslingen).

Der Regionalentscheid des 65. Vorlesewettbewerbs des Deutschen Buchhandels wurde vom Kreisgymnasium Riedlingen organisiert. Dorothea Hoffmann stellte dem zahlreichen Publikum die Bildungspartner und Sponsoren in der Jury vor, dann führte sie routiniert durch den Wettbewerb. Umrahmt wurde das kurzweilige Programm durch den Unterstufenchor und einen Kuchenverkauf in der Lesepause.

Alle teilnehmenden Kinder erhielten eine Urkunde und ein Buchgeschenk: „Das Geheimnis von Darkmoor Hall“ von Nina Scheweling. Als Gewinnerin freute sich Eda Evrankaya zusätzlich über ein Exemplar des Umweltkrimis „Pepe und der Oktopus auf der Flucht vor der Müllmafia“ von Stepha Quitterer. An alle Schülerinnen und Schüler im Publikum wurden Lesezeichen verteilt.

Bundesweit nehmen jährlich rund 600.000 Schülerinnen und Schüler der 6. Klassenstufe am Vorlesewettbewerb teil. Der seit 1959 stattfindende Vorlesewettbewerb ist einer der größten Schülerwettbewerbe Deutschlands. Er wird von der Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels veranstaltet und steht unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten. Der Wettbewerb soll die Begeisterung für Bücher in die Öffentlichkeit tragen, Freude am Lesen wecken und die Lesekompetenz von Kindern stärken.