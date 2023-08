„Sollen wir warten, bis die Würmer unter der Tür durchkriechen?“ Diese Frage hat sich ein Vermieter–Ehepaar gestellt, als sie nach Monaten das erste Mal ihre Wohnung in Biberach wieder betreten konnten. Das war erst nach einer Räumungsklage möglich. Die Wohnung fanden sie zugemüllt und verwüstet vor. Ein Bild, das sie bis heute verfolgt.

Sie vermieten seit Jahrzehnten zwei Wohnungen im Kreis Biberach und seit einigen Jahren die besagte Einzimmerwohnung in der Stadt Biberach. Lange konnten die Vermieter, die nicht namentlich genannt werden möchten (Name und Anschrift sind der Redaktion bekannt), so auch positive Erfahrungen sammeln. „Die Mieter waren alle gut“, fassen sie zusammen.

Am Anfang war noch alles gut

Als sie die Wohnung in Biberach von einer Bekannten vor gut fünf Jahren kauften, wussten sie, dass der Mieter darin rauchte und es auch andere Probleme gab. Doch die Wohnung war günstig und sie waren zuversichtlich. Den Mieter übernahmen sie und die ersten Jahre ging alles gut. Die Miete sei immer gezahlt worden, direkt vom Jobcenter an sie.

In der Küche reihten sich die leeren Flaschen. (Foto: Besitzer )

Dann sei der Mieter ins Rentenalter gekommen und habe von nun an die Miete selbst überweisen wollen. „Da hätte ich hellhörig werden müssen“, sagt die Vermieterin heute. Nach einigen Monaten kam kein Geld mehr. Der Mieter öffnete die Tür nicht, ging nicht ans Telefon. Sofort schaltete das Ehepaar einen Rechtsanwalt ein, nach sieben Monaten kam es zur Räumungsklage.

Dreck so schwarz wie Kaffee

In der Wohnung fanden sie dann vor allem viel Müll und Dreck. Leere Flaschen reihten sich aneinander, auf dem Herd stapelten sich Essensreste, obwohl auch der Strom längst abgestellt war. „Selbst in den Steckdosen ist Rauch und Dreck gewesen“, erinnern sie sich. Zuerst versuchten sie zu putzen — „An den Fliesen und Türen ist eine Brühe runtergelaufen, so schwarz wie Kaffee“ — vergeblich.

Den Versuch, die Fliesen wieder sauber zu kriegen, mussten sie aufgeben. (Foto: Besitzer )

Sie mussten den Boden versiegeln, neu verlegen, Fliesen, Küche und Sanitäranlagen rausreißen, neu machen. Alles machten sie selbst, mit Unterstützung ihrer Enkel. Rund sechs Monate dauerte es, auch weil sie nicht jeden Tag vor Ort sein konnten und gerade am Anfang auch nie lange dort waren. „Wir sind immer nach einer Stunde wieder heim, länger hast du es nicht ausgehalten.“

Auf den Kosten bleiben sie sitzen

Rund 7000 Euro reine Materialkosten haben sie so noch einmal in die Wohnung gesteckt, zusätzlich zur investierten Arbeitszeit und den etwa 4500 Euro ausstehender Miete und Nachzahlungen. Zumindest die Kosten für den Rechtsanwalt habe ihre Versicherung übernommen.

Auf dem Herd standen noch Essensreste, obwohl der Strom schon lange aus war. (Foto: Besitzer )

Mit ihren schlechten Erfahrungen stehen sie nicht allein da, sind sie überzeugt. „Ich kann reden mit wem ich will: Jeder sagt, das hat er auch schon mal erlebt“, sagt die Vermieterin aus dem Eberhardzeller Teilort frustriert. Vor allem fühle sie sich nicht genug geschützt. „Du hast keine Chance als Vermieter, das finde ich so schlimm. Ich kenne viele, die sagen, sie vermieten nicht mehr unter den aktuellen Gesetzen. Wenn der Mieter mehr Rechte hat — da bist du als Vermieter der letzte Depp.“

Das gilt bei nicht bezahlter Miete

Ottmar Wernicke von Haus und Grund Baden–Württemberg, erklärt, dass es bei ausstehenden Mietschulden mindestens vier Monate und meist länger geht, bis ein Mieter zum Auszug gezwungen werden kann. Denn er muss über mehrere Monate immer wieder zu wenig Miete gezahlt haben und mindestens einen Ausstand von zwei Monatsmieten haben, oder innerhalb zweier Monate mehr als eine Monatsmiete Schulden angesammelt haben. In einem solchen Fall kann der Vermieter eine fristlose Kündigung aussprechen.

Wenn es anschließend zu einer Räumungsklage kommt, hat der Mieter noch einmal zwei Monate, den kompletten Ausstand zu bezahlen, bevor wirklich jede Frist ausgereizt ist. Manchmal übernehme diese Kosten das Sozialamt, damit „niemand auf der Straße landet“, sagt Wernicke.

Wenn nicht, sei das Problem für Vermieter, dass der Versuch, „einem nackten Mann in die Tasche zu greifen“, zwangsläufig scheitere. Soll heißen: Ihr durch die nicht bezahlte Miete verlorenes, und in eine mögliche Renovierung und rechtliche Schritte investiertes Geld bekommen die Vermieter nicht wieder.

Boden und Möbel mussten sie unter dem Abfall suchen – und dann ersetzen. (Foto: Besitzer )

Wer hingegen als Mieter nur kurzzeitig in finanzielle Schwierigkeiten geraten ist, dem rät Wernicke: „Das Beste ist immer, mit dem Vermieter zu reden.“ Schließlich seien gerade Privatvermieter in der Regel an einem entspannten Mietverhältnis interessiert, nicht daran, reich zu werden.

Wohnung doch wieder vermietet

Das Ehepaar aus Eberhardzell hat sich nach der Räumung der Wohnung in Biberach Zeit gelassen, neu zu vermieten. Doch mittlerweile ist ihre Wohnung wieder vergeben.

Ausschlaggebend war für das Ehepaar nach der letzten Erfahrung nun vor allem eines: Dass der zukünftige Mieter selbst Geld verdient. Nie wieder wollen sie an jemanden vermieten, der Geld vom Jobcenter bekommt. „Und wenn wir noch mal so eine Erfahrung machen, dann wird die Wohnung wieder verkauft“, sagen sie klar. „Da hat man doch keine Lust mehr zu vermieten. Aber was soll man sonst machen mit der Wohnung?“