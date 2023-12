In der Region ist ein neuer Trend angekommen: Spazierengehen mit einem Alpaka. Das flauschige Wollknäuel aus den Anden sieht aus wie ein lebendiger Teddybär, ist tatsächlich aber kein Knuddeltier. Warum ein Spaziergang dennoch eine entspannende Wirkung hat und Spaß macht.

Der Hof der Familie Schupp liegt idyllisch mitten im Nirgendwo zwischen Biberach und Bad Waldsee. Grüne Felder und dunkle Wälder umgeben das Grundstück, weit und breit ist nur Natur. Sonja und Yvonne Schupp empfangen ihren Gast direkt im Freien, neben ihnen grasen friedlich drei angeleinte Alpakas: Basti, Ben und Fabrizio.

Erklärungen zu Beginn der Wanderung

Wie vor jeder Wanderung erklärt Sonja Schupp erst einmal, was für einen Charakter Alpakas haben - dass sie am Anfang von Fremden nicht gerne angefasst werden und tatsächlich sogar auf Abstand gehen, wenn man ihnen zu nahe kommt. Zumindest, bis man sich miteinander vertraut gemacht hat.

Wallache, Hengste und Stuten leben getrennt, haben jedoch durch den Zaun hindurch Kontakt. Kommt ein Hengst einer trächtigen Stute zu nahe, spuckt sie ihn an. (Foto: Katrin Bölstler )

„Alpakas sind Flucht- und Herdentiere“, erklärt die 53-Jährige, während sie mit einem Auge darauf achtet, dass ihr Tier tatsächlich nur Gras frisst. „Das bedeutet, zuerst einmal sollten die Gäste nicht versuchen sie zu streicheln, sondern sie nur führen. Und dabei geben die Tiere sowohl das Tempo vor als auch, in welcher Reihenfolge sie laufen wollen.“

Es ist wirklich spannend zu sehen, wer alles zu uns kommt und Spaß bei den Wanderungen hat. Yvonne Schupp

Gesagt, getan. Den Führstrick in der Hand, geht es direkt am Hof los, zuerst auf einem jetzt im Winter etwas matschigen Trampelpfad zwischen den Feldern hindurch, dann am Waldrand entlang.

Tiere haben starken Herdentrieb

Wallach Ben kann sich nicht so richtig entscheiden, ob er hinter oder neben seinem Kumpel Basti laufen will, und ob das grüne Gras am Wegesrand nicht doch verlockender ist als die Bewegung an der frischen Luft. Jungtier Fabrizio, gerade mal anderthalb Jahre alt und damit quasi ein Teenager, tut seine Aufregung über den heutigen Spaziergang kund, indem er immer wieder lustige Quietschlaute von sich gibt. „Dadurch kommunizieren die Tiere miteinander, wobei vor allem die Jungtiere so viel Radau machen“, erklärt die 20-jährige Yvonne Schupp.

Wann immer sie kann, begleitete sie ihre Mutter bei den Wanderungen, denn die Nachfrage ist riesig. Gerade mal zweieinhalb Jahre ist es her, dass die Familie die traditionelle Schweineviehhaltung aufgab und sich die ersten Alpakas kaufte. Inzwischen leben 14 Tiere auf dem Hof.

„Es ist wirklich spannend zu sehen, wer alles zu uns kommt und Spaß bei den Wanderungen hat“, berichtet Yvonne Schupp. „Zuerst waren es vor allem Kindergeburtstage, dann kamen Firmen-Events dazu und Junggesellenabschiede und inzwischen sind es Gruppen jeder Art.“

Von der Schweine- zur Alpakazucht

Dass sie ihren Lebensunterhalt zum Teil einmal mit Spazierengehen bestreiten würden, hätten Yvonne und Gerhard Schupp sich vor ein paar Jahren nicht träumen lassen. Doch die Corona-Pandemie stellte für sie einen Wendepunkt im Leben dar.

Auf einmal sank die Nachfrage nach Schweinefleisch drastisch, denn zum einen waren die Restaurants geschlossen, zum anderen gab es eine Zeitlang ein Exportverbot des Fleischs aufgrund der Schweinepest. „Wir mussten innerhalb weniger Wochen entscheiden, wie wir weitermachen und entschlossen uns, etwas Neues zu wagen“, erinnert sie sich.

Die Tiere leben sowohl im Stall als auch im Freien. Yvonne (li.) und Sonja Schupp versorgen die Tiere gemeinsam. (Foto: Katrin Bölstler )

Die Stallungen wurden zu ganzjährigen Stellplätzen für Wohnmobile und andere Fahrzeuge umgebaut. Als zweites Standbein betreibt Gerhard Schupp der Ackerbau weiter. Die Idee, Alpakas zu kaufen, kam Mutter und Tochter, nachdem sie einen Bericht darüber gelesen hatten. „Am Anfang haben wir die Wanderungen nur im Freundes- und Familienkreis angeboten, doch es sprach sich schnell herum und die Anfragen wurden immer mehr.“

Es sind aber dennoch keine Kuscheltiere, auch wenn sie so aussehen. Yvonne Schupp

Als sich abzeichnete, dass sich die Wanderungen finanziell rechnen, kaufte Familie Schupp Stuten und einen Hengst dazu. Seit diesem Jahr sind daher auch die ersten Fohlen Teil der Herde. Gewandert wird jedoch nur mit den Wallachen, da die Stuten viele Monate trächtig sind und sich danach um ihre Fohlen kümmern.

Für wen die Wanderung sich eignet

Die Dauer einer Wanderung hängt davon ab, welche Route gelaufen wird und wie schnell die Gruppe unterwegs ist. Immer wieder gibt es kleine Pausen, bei denen Gäste und Tiere sich miteinander vertraut machen können. Ist die erste Scheu verloren, können die Tiere auch am Hals gestreichelt werden. „Es sind aber dennoch keine Kuscheltiere, auch wenn sie so aussehen“, erklärt Yvonne Schupp, „selbst bei uns halten sie in manchen Momenten Abstand.

Auf der anderen Seite sind sie sehr neugierig und friedliebend. Das macht den Umgang mit ihnen so besonders.“ Selbst Menschen mit Behinderung und eher schüchterne Kinder würden sich bei den Alpakas wohl fühlen. Während der Wanderung lernen die Besucher zudem viel über die Tiere aus den Anden - dass sie sich zum Beispiel am wohlsten bei 15 Grad fühlen und dass die Wolle nicht nur wärmt, sondern auch kühlt.

Zurück auf dem Hof geht es direkt in den Stall. Dort stehen die anderen Wallache schon am Zaun, bereit, ihre Artgenossen zu begrüßen. Der Gast darf seinem Tier noch das Halfter abnehmen, zum Dank stupst Ben mit der Nase noch einmal gegen die Jacke und trottet dann auf die Weide.

Passend zur dunklen Jahreszeit hat Familie Schupp einen Winterwanderweg angelegt: Dutzende blinkende Sterne leuchten in der Dunkelheit bei den Wanderungen nun den Weg.