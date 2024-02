Schwimmen wird teurer

Die Eintrittspreise im dann sanierten Hallenbad in Eberhardzell werden zum 1. März dieses Jahres moderat angehoben. Der Gemeinderat beschloss dies in seiner jüngsten Sitzung. Die mehrjährige Sanierungsmaßnahme soll im Mai abgeschlossen sein und das Bad dann offiziell eröffnet werden. Der Einzeleintritt für Erwachsene wird sich um 20 Cent auf 2,50 Euro erhöhen, Jugendliche zahlen dann zwei Euro und Kinder unter 14 Jahren sind mit 1,50 Euro dabei.

Eberhardzells Kämmerin Patricia Schick hatte die Erhöhung dem Rat vorgeschlagen, da ja künftig doch ein modernes Bad zur Verfügung stehe und sich auch die Betriebskosten natürlich verteuert hätten. Letztmals hatte man die Preise am 1. Januar 2006 angepasst. Dennoch werde durch die Eintrittspreise bei weitem kein Kostendeckungsgrad für die Gemeinde erreicht, wie Schick und auch Bürgermeister Guntram Grabherr ausführten. „Das ist ein politischer Preis, den man sich aber auch leisten können muss“, sagte Grabherr.

Mit den neuen Preisen bewege man sich laut Patricia Schick auf der Höhe vergleichbarer Bäder in Ochsenhausen, Erolzheim oder Baustetten. In Biberach im Hallensportbad dagegen müssen Erwachsene 4,50 Euro für den Einzeleintritt bezahlen. Bei den Zehnerkarten wolle man die bisherige Struktur beibehalten, sodass diese Tickets in der Summe weiterhin fünf Euro günstiger sind als Einzelkarten. Das Bad wird voraussichtlich wieder an drei Abenden für den öffentlichen Badebetrieb geöffnet sein und laut Grabherr wegen des späten Öffnungstermins bis zu den Sommerferien geöffnet bleiben. Hauptsächlich wird das Bad wie in der Vergangenheit auch von der heimischen Grundschule und möglicherweise von Schulen aus Nachbargemeinden genutzt. Die Nutzung durch die örtliche Schule wird künftig 50 statt bislang 35 Euro für 45 Minuten kosten. Dabei ist es nicht entscheidend wie groß die Gruppe ist.

Bei nicht örtlichen Schulen müsse man noch mit den potenziellen Gemeinden über die Kostenstruktur verhandeln, kündigte der Bürgermeister an. „Ich bin gespannt auf die Reaktionen. Aktuell ist noch nicht geklärt, ob überhaupt ein Bus fährt.“ Ratsmitglied Manfred Lämmle wies darauf hin, dass eine Beteiligung an den Kosten für den Badebesuch durch Nachbargemeinden schwierig werden könnte. Als Beispiel führte Lämmle an, dass Eberhardzell für den Bau und Ausbau der Biberacher Stadtbücherei auch nichts bezahle, obwohl sie aus der Einwohnerschaft stark frequentiert werde. „Das ist politisch kaum durchsetzbar. Da müssen wir abwarten.“ Ratskollege Hans-Peter Schmid hatte dies zum wiederholten Mal angeregt und sich auch mit seiner Forderung nach 50 Euro für Privatkurse letztlich durchgesetzt. Mit dieser Änderung wurde der Verwaltungsvorschlag von Kämmerin Schick letztlich einstimmig angenommen.