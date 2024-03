Rollerfahrer stirbt einen Tag nach Unfall

Ein 35-Jähriger war nach Angaben der Polizei am Freitagnachmittag kurz vor 15.30 Uhr mit seinem E-Scooter in der Hummertsrieder Straße unterwegs. Er fuhr in der abschüssigen Straße in Richtung Waldseer Straße. Kurz vor der Einmündung zur Waldseer Straße kam er aus bisher unbekannten Gründen alleinbeteiligt zum Sturz. Ein Zeuge fand den Mann und verständigte die Rettungskräfte. Ein Rettungshubschrauber flog den Schwerverletzten in eine Klinik. Wie nun bekannte wurde, erlag der 35-Jährige am Samstag in einem Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.