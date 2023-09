Remis im Derby

Der SV Eberhardzell und die LJG Unterschwarzach haben sich am Donnerstagabend in der Fußball–Kreisliga A I Riß mit 1:1 (0:1) getrennt.

Es war ein hart umkämpftes Derby in Eberhardzell. Beide Mannschaften schenkten sich nichts, wobei die spielerischen Elemente eher zu kurz kamen. Die Gäste gingen in der 15. Minute durch Raphael Ritscher mit 1:0 in Führung. Mit diesem Ergebnis wurden auch die Seiten gewechselt. Nach der Pause investierten die Platzherren etwas mehr in die Partie und kamen in der 80. Minute durch Frank Forstenhäusler zum verdienten Ausgleich. Das Remis am Ende ging in Ordnung. Bes. Vork.: Gelb–Rot für die LJG Unterschwarzach (75.).