Räte geben zusätzliche Ausgaben frei

Der Gemeinderat Eberhardzell hat in seiner jüngsten Sitzung mehrere Gewerke vergeben, teilweise noch nach der Fertigstellung. So mussten etwa bei der Umnutzung der alten Schule zu einem zweigruppigen Kindergarten rund 16.000 Euro für Einkornbeton und Spielsand für den Sandkasten, eine zusätzliche Asphaltfläche an der Hausecke zur Straße und zwei weitere Maßnahmen finanziert werden. Rund 22.000 Euro zusätzliche Kosten sind bei der Sanierung des Schwimmbads entstanden. Dabei geht es um Veränderungen des Dachs. „Ich bin mit beiden Projekten sehr zufrieden, obwohl wir beim Schwimmbad wohl mit rund acht Wochen Verzug rechnen müssen“, sagte Bürgermeister Guntram Grabherr. Ende Februar soll die Sanierung abgeschlossen sein. Ebenfalls um das Dach geht es beim Feuerwehrhaus in Oberessendorf. Dieses musste für gut 4300 Euro repariert werden. Damit erhöhen sich die außerplanmäßigen Ausgaben, die bislang nicht im Haushalt der Gemeinde eingestellt waren, auf rund 42.000 Euro. „Diese Größe ist überschaubar und wir können damit sehr gut leben, zumal alle drei Maßnahmen absolut erforderlich sind“, betonte der Bürgermeister