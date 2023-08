Rad– und Wirtschaftswegbrücke bei Mühlhausen wird neu gebaut

Das Regierungspräsidium (RP) Tübingen lässt ab Montag, 21. August, eine Rad– und Wirtschaftswegbrücke über die Umlach bei Mühlhausen neu bauen. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Ende November 2023, heißt es in einer Mitteilung des RP. Der Ersatzneubau der Brücke ist der Startschuss für den 1,6 Kilometer langen gemeinsamen Rad– und Wirtschaftsweg im Zuge der B 465 zwischen Ampfelbronn und Mühlhausen. Der Radweg ist die Fortführung des bereits 2020 gebauten Radweges zwischen Hetzisweiler und Mühlhausen. Er wird auf vorhandenen Wirtschaftswegen parallel südlich zur B465 geführt und endet in Ampfelbronn. Der Bau der Brücke wird als vorgezogene Maßnahme vor dem Baustart des Radweges im kommenden Jahr vorgenommen. Die Gesamtmaßnahme wird voraussichtlich Mitte 2024 fertiggestellt werden. Mit Beeinträchtigungen des Verkehrs auf der B 465 sei durch die Baumaßnahme nicht zu rechnen, so das RP weiter. Allerdings ist der Wirtschaftsweg im Bereich der Brückenbaumaßnahme voll gesperrt. Die Kosten der Gesamtmaßnahme, die der Bund trägt, belaufen sich auf rund 650.000 Euro, davon entfallen rund 300.000 Euro auf den Brückenersatzneubau.