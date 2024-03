69-Jähriger stirbt bei schwerem Autounfall in Eberhardzell

Was bislang bekannt ist

Eberhardzell / Lesedauer: 1 min

Ein 69-Jähriger ist bei einem Autounfall bei Eberhardzell ums Leben gekommen. (Foto: Stefan Puchner/dpa )

Am Montag war der Mann um 13.15 Uhr von Füramoos in Richtung Eberhardzell unterwegs. Plötzlich kam er von der Straße ab. Was bislang über den Unfall bekannt ist.