Le Crescentis touren durchs „Ländle“

Die Le Crescentis, ein Mädchen-Chor aus Eberhardzell, touren mit einem abwechslungsreichen Konzertprogramm durchs „Ländle“. Zu hören ist der Chor an folgenden Orten: am 31. Oktober, 20 Uhr, in St. Johannes in Ummendorf, am 4. November, 20 Uhr, in St. Peter & Paul in Reute bei Bad Waldsee und am 5. November, 17 Uhr, in St. Nikolaus in Markdorf. Gemeinsam mit Chorleiter Johannes Tress stellten die 24 Mädchen ein vielseitiges Programm für Chor und Orgel zusammen. Dabei ist geistliche und weltliche Literatur zu hören, darunter auch Songs von John Rutter, Wise Guys, Roger Cicero, Bob Chilcott, Queen oder den Imagine Dragons. Die von Tress für den Chor geschriebenen Arrangements verleihen dem Konzert eine einzigartige Note. Der Chor beweist unter anderem mit der achtstimmigen Version von „Book of Love“ und A-cappella-Stücken sein Können. Die Orgel ist, ebenfalls von Tress gespielt, als Begleitinstrument, aber auch solistisch etwa bei einem Stück von Rutter im 7/8-Takt zu hören. Durch die Kombination aus Chor und Orgel sowie die Literaturauswahl entsteht ein Konzert, bei der die jungen Sängerinnen mit ihrem Chorleiter und Organisten die Kirche mit Frische und Begeisterung erfüllen und mit ihren eindrucksvollen Stimmen ein einzigartiges Konzerterlebnis schaffen wollen.