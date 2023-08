Kyffhäuser–Kameradschaft plant Gedenkfeier zum Volkstrauertag

(sz) Kyffhäuser–Kameradschaft Eberhardzell–Oberessendorf 1871 lädt zur Gedenkfeier zum Volkstrauertag am Sonntag, 26. November, in Oberessendorf ein. Der Soldatenbund plant am Totensonntag folgenden Ablauf. Um 8.3o Uhr treffen sich die Mitglieder zum gemeinsamen Kirchgang der Vereine mit Fahnenabordnung, sowie der Reservistenkameradschaft Laupertshausen. Gemeinsam gehen sie vom neuen Dorfplatz zur Pfarrkirche „Sankt Michael“, wo um 8.45 Uhr der Gottesdienst beginnt. Anschließend findet die Gedenkfeier zum Volkstrauertag beim Mahnmal bei der Kirche statt.

Nach der Trauerfeier ab 10.15 Uhr treffen sich die Teilnehmer zur Kyffhäuser–Frühschoppen–Veranstaltung, wo Vorstand Manfred Lämmle die Gäste begrüßen wird. Im Dorfgemeinschaftshaus Oberessendorf dabei sein wird auch Landrat Mario Glaser. Mit seinem Vortrag: „Der Landkreis Biberach und die Herausforderungen dieser Zeit“ wird Glaser über die Entwicklung vom Landkreis Biberach und über aktuelle Themen aus der Kommunalpolitik informieren. Anschließend spricht Bürgermeister Guntram Grabherr ein Grußwort.

Eingeladen sind alle, Kyffhäuser — und Schützenkameraden, Musiker, Sänger, Blutreiter, Feuerwehr, der katholische Frauenbund, die Landjugend und die gesamte Bürgerschaft.