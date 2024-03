In ihren bunten, detailreichen Hinterglasmalereien hat Tilly Bahnmüller zeitlebens den Geist einer kleinen, heilen Welt festgehalten. Vor wenigen Tagen ist die in Eberhardzell lebende Künstlerin im Alter von 88 Jahren gestorben.

Dass die 1935 in Kirchheim bei Würzburg geborene Tilly Bahnmüller den Weg in die Kunst fand, hat mit einem gesundheitlichen Schicksalsschlag zu tun. Bei der Geburt ihres ersten Kindes erlitt sie eine schmerzhafte Rückenverletzung, die sie dazu zwang, ihren Beruf als technische Zeichnerin aufzugeben. Nach einer Zeit seelischer und körperlicher Not, die sie zum Teil in einem Gipsbett verbrachte, begann sie als Autodidaktin mit der Hinterglasmalerei - einer Kunstform, die sie seit Kindertagen faszinierte. Seit 1976 arbeitete sie als freischaffende Künstlerin

Sofort in Eberhardzell verliebt

1999 zog sie mit ihrer Familie aus dem Stuttgarter Raum nach Eberhardzell. „Ich hatte mich gleich in Eberhardzell verliebt“, sagte sie 2009 in einem Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. Die oberschwäbische Wahlheimat wurde ihr Paradies und inspirierte sie fortan zu verschiedenen Hinterglas-Kunstwerken: ob Biberacher Christkindlesmarkt, Weihnachtsmarkt im Ochsenhauser Klosterhof, die Fasnet in Riedlingen oder der Martinsumzug in Eberhardzell, der sie an die eigene Kindheit im Fränkischen erinnerte - all das verarbeitete sie in ihren bunten, fröhlichen Bildern.

Bunt und beschaulich: Auch den Weihnachtsmarkt im Ochsenhauser Klosterhof hat Tilly Bahnmüller als Hinterglasmalerei verewigt. (Foto: privat )

Unterbrochen wurde ihr künstlerisches Schaffen, als ihr Mann, mit dem sie 47 Jahre verheirate war, im Jahr 2004 starb. Erst 2008 setzt Tilly Bahnmüller ihre künstlerische Arbeit fort. Zum Teil arbeitete sie Hunderte von Stunden an einem einzigen Bild, Schicht für Schicht trug sie die Ölfarben auf das Glas auf, immer unterbrochen von tagelangen Trocknungsphasen.

Bis zuletzt Gedichte geschrieben

Mehrfach wurden ihre Arbeiten bei Ausstellungen gezeigt, so in Stuttgart, Koblenz oder München, aber auch in Riedlingen, Ochsenhausen oder 2010 auch in der Galerie der Stiftung S BC pro arte in Biberach. 2012 steuerte sie auch Bilder für den Kurzfilm „Zwei Austern“ von Regisseurin Renate Reismann bei, der 2013 bei den Biberacher Filmfestspielen zu sehen war.

2010 erschien der Bild- und Gedichtband „Die zauberhafte Welt der Tilly Bahnmüller“. Denn neben dem Malen hatte sie auch kleine Gedichte und Gedanken verfasst. Sie handelten vom Werden und vom Vergehen, von der Sehnsucht nach der Kindheit, aber auch vom mutigen, kraftschöpfenden Blick nach vorne. Eine Ausstellung soll es voraussichtlich im Herbst posthum in Bad Schussenried geben, wie ihr Sohn Andreas Bahnmüller sagt, der sich nun um den Nachlass kümmert.

Aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen beendete Tilly Bahnmüller 2016 ihre Malerei und widmete sich fortan allein dem Schreiben von Gedichten und biografischen Erinnerungen. „Das hat sie bis zuletzt sogar im Hospiz noch gemacht“, erzählt ihr Sohn. „Sie hatte eine starke Willenskraft bis zum Schluss.“ Vor wenigen Tagen, sei sie, gut umsorgt von den Kräften im Hospiz, nach einem erfüllten Leben für immer eingeschlafen.