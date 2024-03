Fischesterben: Gülle fließt bei Eberhardzell in die Umlach

Oberhalb von Mühlhausen ist eine große Menge Gülle in die Umlach geflossen. Die zuständigen Behörden stellten eine starke Verunreinigung des Flusses bei Eberhardzell fest.

Wie das Wasserwirtschaftsamt Biberach am Donnerstag den Medien mitteilte, lief im Bereich Hummertsried/ Ergatweiler eine große Menge Gülle von einem landwirtschaftlichen Anwesen in die junge Umlach und hat diese stark verschmutzt.

Gülle unerlaubt eingeleitet

Die unerlaubte Einleitung konnte danach aber umgehend abgestellt werden. Dem Betrieb wurde die Nutzung der Güllegrube vorübergehend untersagt. Benachbarte Landwirte saugten auf Anordnung der Behörde mit Vakuumfässern den flüssigen Anteil der sich noch im Behälter befindlichen Gülle ab, um ein weiteres Auslaufen zu verhindern.

In der Umlach werden derzeit bis Fischbach tote Fische geborgen, was vermutlich in der Gülleeinleitung seine Ursache hat. Vor Ort waren neben den Einsatzkräften der Feuerwehr und der Polizei auch Vertreter der Gemeinde und der unteren Wasserbehörde.

Polizei ermittelt gegen Landwirt

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Bei einer weiteren Kontrolle am Donnerstag an der Umlach konnte festgestellt werden, dass die Verschmutzung weitgehend nicht mehr zu erkennen ist. Ebenfalls wurden an beiden Tagen Wasserproben entnommen. Eine direkte Gefahr für die Bevölkerung und die Trinkwasserversorgung bestand nicht.