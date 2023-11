Grandioses Stück über den „König der Lüfte“

Ein grandioses Stück hat das Theater ohne Namen auch in diesem Jahr traditionell auf die Bühne des Gasthauses Rössle in Füramoos gebracht. Bei der Premiere von „König der Lüfte“ wurden Tränen gelacht, laut applaudiert und am Ende sangen alle gemeinsam „Rund um mich her“. Regisseur Peter Schmid führte durch die Geschichte, die sich vor 95 Jahren ereignete, als Friedrich Karl Freiherr Koenig von und zu Warthausen in einem 20-PS-Kleinflugzeug einmal um die Welt flog. Weitere Aufführungen folgen im Rössle und auch im Abdera in Biberach.

Mehr als 120 Menschen sind am Freitagabend ins Rössle nach Füramoos gekommen, die Premiere von „König der Lüfte“ war restlos ausverkauft. Ein voller Erfolg für Regisseur Peter Schmid und sein Theater-Team. „Ich bin sehr glücklich, dass wir heute wieder im Rössle sein können“, sagte er bei der Eröffnung. „Seit mehr als 100 Jahren wird hier in diesem Saal schon Theater gespielt und seit 30 Jahren ist dies auch unsere Heimatbühne.“

Tollkühne Männer mit fliegenden Kisten

Vor zehn Jahren hatte Peter Schmid den „König der Lüfte“ schon einmal aufgeführt. Weil die Geschichte aber so grandios ist und sich in der Region abgespielt hatte, war es an der Zeit, den „König der Lüfte“, Friedrich Karl Freiherr Koenig von und zu Warthausen, zum 95. Jahrestag erneut zu würdigen und den Menschen ins Gedächtnis zu rufen. „Es erscheint uns unvorstellbar, was der Baron vor 95 Jahren gewagt hat, als er mit seinem Fliegerle auf Abenteuerreise ging“, so Peter Schmid. Das Drehbuch hat er ein bisschen umgeschrieben, aber die Geschichte bleibt dieselbe. „Es ist die Abenteuergeschichte von tollkühnen Männern mit ihren fliegenden Kisten.“

Diese drei Frösche waren die lustigen und ständigen Begleiter des Barons auf seinem Weltflug. (Foto: Tanja Bosch )

Und bevor der Vorhang sich öffnete, war noch ein besonderer Gast im Rössle-Saal anwesend: Hans Christoph Koenig, der Sohn des bekannten Warthauser Flugpioniers. „Ich freue mich sehr, dass Sie alle heute hier sind und sich für unsere Familiengeschichte interessieren“, sagte Koenig. „Und ein großer Dank geht ans Theater ohne Namen, dass ihr dieses Stück nach zehn Jahren bereits zum zweiten Mal aufführt.“

Lustigen Dialoge mit schwäbischen Sprüchen

Und dann hieß es auch schon Vorhang auf für den „König der Lüfte“, in der Hauptrolle mit Julius Billwiller. Er füllte die Rolle des Barons voll aus, das Publikum erlebte mit, wie er sich zu seinem großen Abenteuer aufmachte, wie er drohte zu scheitern, sich verletzte, im Krankenhaus lag, am Ende sein Vorhaben aber niemals aufgab. Der Baron nahm das Publikum mit auf seine spannende Reise durch die verschiedensten Länder der Welt. Und was hier so ernsthaft klingt, wurde mit lustigen Dialogen und schwäbischen Sprüchen grandios umgesetzt.

Der Baron (links, Julius Billwiller) bekommt Anweisungen vom Gesandten in Baku (gespielt von Oliver Schönberg). (Foto: Tanja Bosch )

Der Flugpionier wurde auf seiner Reise von drei lustigen Fröschen begleitet. Diese Rollen wurden von Luise Schmid, Shirin Schäle und Klara-Annabell Stubenrauch verkörpert. Und immer, wenn die Geschichte mal ernst wurde, brachten die Frösche alle zum Lachen und sagten natürlich auch das Wetter vorherNic, das für so einen Weltflug ja sehr entscheidend ist. So wurde die erste Reihe im Saal auch mal nass, als es zu stürmen und regnen begann.

Musiker als Zuchtkarpfen

Einen ausgezeichneten Job auf der Bühne machte auch Oliver Schönberg, der verschiedene Rollen im Stück übernahm ‐ inklusive verschiedenen Dialekten. So war er unter anderem Gesandter in Baku und legte einen tollen und amüsanten Auftritt hin. Ebenso perfekt in seiner Rolle war auch Karl-Wilhelm Fritz, der einen strengen Hindenburg verkörperte.

Livemusik darf beim Theater ohne Namen nicht fehlen, hier Albert Bücheler als musizierender Zuchtkarpgen. (Foto: Tanja Bosch )

Fehlen durften beim Theater ohne Namen natürlich auch nicht die beiden beliebten Musiker Albert Bücheler und Peter Zoufal, die wie üblich ins Stück involviert waren und mit ihren Liedern die Stimmung im Saal aufheizten ‐ einmal sogar verkleidet als Zuchtkarpfen.

Und als am Ende die Schauspielerinnen und Schauspieler sich vor dem Publikum verneigten und ihren wohlverdienten Applaus genossen, kam auch Regisseur Peter Schmid auf die Bühne und alle stimmten gemeinsam das Biberacher Schützenfestlied „Rund um mich her“ an. Was übrigens auch vor 95 Jahren so passierte, als der Warthauser Baron von seinem Weltflug zurückkam und im Biberacher Rathaus empfangen wurde.

Weitere Aufführungen vom „König der Lüfte“ gibt es am Freitag und Samstag, 17. und 18. November, jeweils um 19.30 Uhr und am Sonntag, 19. November, um 18.30 Uhr im Gasthof Rössle. In der Biberacher Kulturhalle Abdera wird das Stück dann am Freitag und Samstag, 24. und 25. November, jeweils um 19.30 Uhr aufgeführt. Tickets sind beim Kartenservice im Rathaus Biberach erhältlich oder online unter: kulturkalender-biberach.de/tickets