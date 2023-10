Geschichte der Feuerwehr Eberhardzell neu erzäht

In diesem Jahr hat die Feuerwehr Eberhardzell ihr 150-jähriges Bestehen gefeiert. Dies nahm der Arbeitskreis Heimatgeschichte Eberhardzell zum Anlass, sich dieser Historie zu widmen.

Ein Jubiläum wie das der Feuerwehr bietet sich regelrecht an, heißt es in der Pressemitteilung. Alois Schmid und Wolfgang Merk, beide Mitglieder des Arbeitskreises, packten das Projekt an. Das Ergebnis ihrer Arbeit ist in zwei Publikationen festgehalten: Chronik Feuerwehr Eberhardzell von Alois Schmid als überarbeitete dritte Auflage und die Gründungsgeschichte der Feuerwehr Eberhardzell von Wolfgang Merk und Alois Schmid.

In seiner Chronik über die Feuerwehr hat Alois Schmid, selbst seit 1957 Mitglied und von 1978 bis 2001 Stellvertreter beziehungsweise Kommandant, auf bereits zuvor erschienene und von ihm verfasste Publikationen zurückgegriffen. Erzählt wird zum Beispiel, dass die Freiwillige Feuerwehr Eberhardzell in ihrem offiziellen Gründungjahr 1873 bereits 54 Mitglieder hatte. Nach der Verbandsgründung im damaligen Oberamt Bad Waldsee wurde die Sollstärke für die Eberhardzell Wehr im Jahr 1912 auf 165 Mitglieder festgelegt. Heute hat die Freiwillige Feuerwehr über 60 aktive Kameraden.

Im Alois Schmid beleuchtet in Teil eins der gemeinsamen Publikation die Geschichte ab dem offiziellen Gründungsjahr 1873 an und knüpfte hier an seine Chronik an. Wolfgang Merk, Mitglied der Gesellschaft für Heimatpflege in Stadt und Kreis Biberach und früherer Leiter der IG Heimatforschung BC sowie als Autor mehrerer Publikationen zu Projekten in der Heimatforschung, stieg nach weiteren Nachforschungen im zweiten Teil tiefer in die Geschichte des Brandschutzwesens ein. Anhand seinen Nachforschungen konnte er die Geschichte des Feuerwehrwesens in Oberschwaben bis zum Erlass der Württembergischen Feuerlöschordnung im Jahre 1805 zurückverfolgen und aufarbeiten.

Beide Broschüren sind über das Rathaus Eberhardzell, Bürgerbüro, Telefon 07355/93000 oder per Mail an [email protected] zu erwerben. Die Chronik kostet fünf Euro. Das umfangreichere Werk zur Gründungsgeschichte kostet neun Euro. Da sich die beiden Werke geschichtlich ergänzen, bietet der Arbeitskreis beide zusammen für zwölf Euro an.