Geplante Photovoltaik-Anlage in Füramoos umstritten

Im Ortsteil Füramoos soll möglicherweise eine Freiflächen-Photovoltaik-Anlage (PV) entstehen. Der Gemeinderat Eberhardzell hat in seiner jüngsten Sitzung die Aufstellung des Bebauungsplans „Solarenergie - Weiten“ im Süden von Füramoos mehrheitlich bei fünf Gegenstimmen und drei Enthaltungen beschlossen und die Verwaltung beauftragt, die nächsten Schritte einzuleiten. Vorab hatte bereits der Füramooser Ortschaftsrat seine Zustimmung erteilt.

Der Gemeinderat war bereits in nicht öffentlicher Sitzung am 11. Dezember vergangenen Jahres über den Antrag der Firma LAOCO GmbH aus Kirchdorf an der Iller als Projektentwickler für die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes mit dem Ziel der Ausweisung eines Sondergebietes für die Nutzung der Freiflächen-Photovoltaik informiert worden.

Der Geschäftsführer der Kirchdorfer Firma, Christian Böhm, hatte das Gremium und Bürgermeister Guntram Grabherr über die Ziele des Projekts in Kenntnis gesetzt.

Mit der Umsetzung des geplanten Vorhabens sind laut Böhm zahlreiche positive Umweltaspekte verbunden. Durch die Erzeugung von Strom aus Sonnenenergie werde eine CO2-Emission in Höhe von jährlich etwa 18.000 Tonnen im Vergleich zur Erzeugung der gleichen Strommenge durch fossile Kraftwerke eingespart und ein wichtiger Beitrag zur Erreichung der Klimaschutzziele des Landes, die im Klimaschutzgesetz Baden-Württemberg verankert sind, geleistet.

Im Hinblick auf die Erreichung des Zwei-Prozent Flächenzieles für Wind- und PV bedeute dieses Projekt für die Gemeinde Eberhardzell mit einer Gesamtfläche von knapp 6000 Hektar und einem daraus resultierenden Zielwert von rund 100 Hektar einen Umsetzungsbeitrag von rund elf Prozent, so Böhm. Für den Boden seien durch die ruhende landwirtschaftliche Nutzung in verschiedener Hinsicht positive Effekte zu erwarten. Ferner werde die ökologische Vielfalt gesteigert und neuer Lebensraum für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten unter und zwischen den Modultischen geschaffen. Eine Beweidung der Fläche mit Schafen sei ebenfalls eine Maßnahme, aus der sich auch ein landwirtschaftlicher Nutzen ergebe.

Davon waren die Landwirte im Gemeinderat offensichtlich nicht ganz überzeugt. Markus Sproll wies darauf hin, dass nach einer Nutzung mit einer PV-Anlage nach 20 oder 30 Jahren wieder eine Grünfläche, aber keineswegs eine Ackerfläche, die landwirtschaftlich wieder nutzbar wäre, entstehe. Für ihn sein eine solche Anlage sogar eine „Verschandlung der Landschaft.“ Dies müsse auch der zuständigen Behörde im Landratsamt, dem Landwirtschaftsamt bei ihrer Überprüfung bewusst sein. Ähnlich argumentierte Ratskollege Hubert Ego, der die schönsten landwirtschaftlichen Flächen der Gemeinde ausgenutzt sehe. Dennoch habe sich der Ortschaftsrat für das Projekt entschieden, so Ostvorsteher Hermann Stark. In diesem Zusammenhang wies Grabherr nochmals darauf hin, dass die Gemeinde selbst Herr des Verfahrens sei und eine eventuelle Bauleitplanung immer in den Händen des Gemeinderats liege.

Im Übrigen trage der Investor die gesamten Kosten der Erschließung und Nutzung. Böhm, der der Sitzung beiwohnte erklärt, dass die Gemeinde nach dem Energieerneuerungsgesetz nach Inbetriebnahme des Projekts 0,2 Cent je eingespeister Kilowattstunde ohne Gegenleistung verbindlich bekäme. Dies würde auch das Vertrauen erhöhen, zudem müsse die Bürgerschaft bei dem Projekt intensiv beteiligt und mitgenommen werden, so Christian Böhm abschließend.