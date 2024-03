Fußgänger bei Unfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat ein 16-jähriger Fußgänger am Donnerstag, 7. März, bei einem Unfall in Eberhardzell erlitten. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall um 6.30 Uhr in der Friedhofstraße. Demnach hielten dort aufgrund des Verkehrs mehrere Fahrzeuge, hinter welchen der Fußgänger die Straße überqueren wollte. In der Gegenrichtung fuhr ein 42-Jähriger mit seinem Auto und konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten. Er erfasste den 16-Jährigen mit dem Auto, der durch den Aufprall auf den Gehweg flog und dort mit schweren Verletzungen liegen blieb. Rettungskräfte kümmerten sich um den Verletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus. Den Schaden an dem Audi schätzt die Polizei auf etwa 2000 Euro. Die Verkehrspolizei Laupheim hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.