Eberhardzell plant mit 4,4 Millionen Euro Defizit

Mit einem Volumen von knapp 30 Millionen Euro hat die Eberhardzeller Kämmerin Patricia Schick ihren Haushaltsentwurf für 2024 in den Gemeinderat eingebracht. Allerdings weist der Ergebnishaushalt ein Minus von rund 4,4 Millionen auf, das durch Rücklagen ausgeglichen werden kann. Endgültig verabschiedet werden durch den Gemeinderat soll der Haushalt 2024 in der Sitzung am Montag, 19. Februar.

Patricia Schick wiederholte in der Sitzung am vergangenen Montag häufig die Abhängigkeit der Gemeindefinanzen von der Gewerbesteuer. Sie rechnet in diesem Jahr nur noch mit Gewerbesteuereinnahmen von 7 Millionen Euro, rund 1, 7 Millionen Euro weniger als 2023 und fast sechs Millionen weniger als im Rekordjahr 2022, als Eberhardzell fast 13 Millionen Gewerbesteuereinnahmen verbuchen konnte.

Trotz weiterer rund 3,2 Millionen Einnahmen aus der Einkommensteuer überstiegen die Ausgaben im laufenden Jahr die Einnahmen um eben rund 4,4 Millionen Euro. Dickster Brocken bei den Kosten bleibt der Personalaufwand der Gemeinde, der sich nochmals auf knapp 5,7 Millionen erhöht hat. Gemeinderat Hans-Peter Schmid forderte in diesem Zusammenhang die Verwaltung auf, diese Kennzahl näher aufzuschlüsseln, da diese Höhe der Personalkosten für ihn für einer Gemeinde der Größe Eberhardzells sehr groß erscheine. Schick und Bürgermeister Guntram Grabherr sagten dies bis zur nächsten Sitzung zu.

Insgesamt musste auch der Bürgermeister zur Kenntnis nehmen, dass die Ausgaben die Einnahmen deutlich überstiegen, aber die Rückklagen, die man in den vergangene Jahren gebildet habe, dieses Loch ausgleichen können. „Wir müssen uns aber bewusst machen, dass diese Rücklagen nicht unendlich sind und wir in diesem Jahr einen sehr großem Betrag ausgleichen müssen“, so Grabherr. Insofern sei es sicher auch angesagt, die Ausgaben weiter im Blick zu haben, auch wenn man an Kreis- und Finanzausgleichsumlage - den beiden größten Aufwendungen neben den Personalkosten im Ergebnishaushalt - nichts ändern könne.

Die Rücklagen werden sich laut Schick von 11,75 Millionen auf 7,25 Millionen Euro am Jahresende verringern. Eberhardzell bleibt somit aber auch 2024 schuldenfrei und kann die notwendigen Investitionen erledigen. So müsse für einige laufende Projekte auch in diesem Jahr anteilsmäßig investiert werden, machte Patricia Schick deutlich. Dabei gehe es vor allem um die Großprojekte Alte Schule, Zehntscheune, Hallenbad und Erschließung des Baugebiets Kohläcker, die mit mehr als 13 Millionen Euro Gesamtkosten veranschlagt sind. „Das war auch einer der Gründe, warum ich nochmals als Bürgermeisterei kandidiert habe“, erklärte Guntram Grabherr. „Ich will die Projekte noch zu Ende bringen.“ Danach müsse man sicher etwas die Bremse anziehen, was große Investitionen betreffe, so der Bürgermeister. Auch die Unterhaltungsmaßnahmen verschiedener Einrichtungen müsse man im Auge behalten.

Grabherr ging auch auf die von Ratsmitglied Manfred Lämmle geäußerte Kritik der örtlichen Unternehmen ein und nahm den Vorschlag von Kollege Stefan Mezger auf, das Gespräch mit den Betrieben und damit den Gewerbesteuerzahlern zu suchen. Lämmle hatte gesagt, dass die Unternehmer mehr Entgegenkommen und mehr Wertschätzung seitens der Gemeinden erwarten. „In mehreren Gesprächen ist dies deutlich geworden“,betonte Lämmle. Die Kämmerin wies daraufhin, dass sie erst ab 2027 wieder eine deutliche Verbesserung erwarte und mit einem positiven Ergebnis plane. Die mittlere Finanzplanung der kommenden drei Jahre sei mit einigen Aufgaben versehen, die es gemeinsam zu meistern gelte, so Schick.